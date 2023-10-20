Вистачить на місяць: КНДР поставила РФ приблизно 350 тисяч боєприпасів, — розвідка Естонії

За словами полковника Антса Ківісельга, у вересні кількість щоденних атак із боку ЗС РФ залишалася на рівні 20-40 на день, останніми днями середній показник зріс до 76 атак.

Related video

Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії (EDF) полковник Антс Ківісельг заявив, що у РФ є приблизно 4 млн снарядів для артилерійських установок. Цього вистачить для ведення війни низької інтенсивності протягом року. Водночас та обставина, що ЗС РФ отримали 350 тис. боєприпасів із Північної Кореї, — свідчення того, що у РФ планують продовжувати війну в Україні тривалий час. Про це повідомляє ERR.

На нещодавній пресконференції, присвяченій становищу в Україні, Ківісельг зазначив, що у вересні кількість щоденних атак з боку ЗС РФ залишалася стабільною — 20-40 на день, але останніми днями середній показник зріс і був уже на рівні 76 атак.

За його словами, з одного боку це свідчення того, що у РФ все ще значні можливості, а з іншого, РФ недооцінює прорив ЗСУ в напрямку Оріхова.

"Судячи з усього, поточне головне завдання російських військ — повернути собі ініціативу, чого вони й намагаються домогтися, зв'язуючи українські частини, позбавляючи їх наступального потенціалу і використовуючи можливості для механізованої атаки до осіннього бездоріжжя", — зазначив він.

Ківісельг також додав, що минулого тижня стало відомо про те, що з КНДР до РФ відправили боєприпаси.

У місто Тихорецьк Краснодарського краю прибуло 1000 морських контейнерів. У контейнері може бути 300-350 боєприпасів. Тобто РФ загалом отримала 300-350 тис. штук.

"Щоденне використання артилерійських боєприпасів російськими військами — на рівні близько 10 тис. штук, і цієї кількості вистачить приблизно на місяць", — зазначив Ківісельг.

Нагадаємо, що з російських танкістів роблять штурмовиків, а тих, хто відмовився, утримують у покинутому будинку в селі.

Також повідомлялося, що США, можливо, дали зелене світло РФ для тестування ядерної зброї.