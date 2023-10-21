"Втянут Европу в пропасть бесконечной войны": посол КНДР в РФ оценил передачу Украине ATACMS

Глава дипведомства убежден, что ВСУ будут использовать ракеты по целям на территории РФ и обеспокоился, что это не поможет разрешению ситуации в Украине.

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Поставки США Украине ATACMS не способствуют урегулированию вопроса войны в Украине и может стать катализатором бесконечной войны в Европе. Об этом заявил посол КНДР в России Син Хон Чхоль, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава МИД Северной Кореи заявил, что ракеты определенно будут использоваться для ударов вглубь России, и это "противоречит серьезной обеспокоенности и сильному протесту международного сообщества".

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"Нанесение удара по территории ядерной державы не поможет быстрому завершению и мирному разрешению ситуации в Украине, о котором говорят США, а станет катализатором, позволяющим ввергнуть всю Европу в пропасть бесконечной войны", — сказал он.

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль

Он добавил, что США используют все возможности чтобы нанести РФ стратегическое поражение, чтобы получить военное господство над миром.

"ATACMS поставляются с гнусными намерениями, чтобы истощать и ослаблять общую государственную мощь европейских стран, что позволит Вашингтону подчинить их", — считает посол.

Напомним, что для "мирного урегулирования" о котором так горячо говорит северокорейский посол, недавно КНДР поставила России артиллерийские снаряды 122-мм и 152-мм, которые уже используют российские артиллеристы против Сил обороны Украины на фронте.

В частности, РФ получила получили 350 тыс. боеприпасов из Северной Кореи, которых хватит примерно на полтора месяца боевых действий в Украине.