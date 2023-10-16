Выключали транспондеры и совершили не менее 5 рейсов: как РФ получила боеприпасы от КНДР

Арсенал Северной Кореи содержит тысячи артиллерийских систем советской эпохи, которые потенциально могут стать ключевым оружием в войне против Украины.

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Россия получила от Северной Кореи боеприпасы для войны против Украины. Снаряды из КНДР в Россию перевозили подсанкционные суда "Ангара" и "Мария . Об этом 16 октября пишет The New York Times.

Журналисты обнародовали анализ, который показывает, что Москва может доставлять оружие из северокорейского порта на склад боеприпасов вблизи Украины. На спутниковых фотографиях, предоставленных Королевским институтом объединенных служб в Британии, видно, как грузовые корабли курсируют между Россией и Северной Кореей и показывают, что грузы были доставлены на российский склад боеприпасов примерно в 200 км от границы с Украиной.

На днях Белый дом обвинил Северную Корею в отправке в Россию более 1000 контейнеров, которые, вероятно, были наполнены оружием. А американские официальные лица заявили, что поставки нарушают санкции ООН, которые запрещают Северной Корее международную торговлю оружием и военным оборудованием. Россия и Северная Корея торговлю вооружением отрицают.

На спутниковых фотографиях видно, что десятки грузовых контейнеров были загружены в российском порту Дунай и прибыли на склад боеприпасов в Тихорецке. Некоторые из северокорейских грузов, направлявшихся в Дунай, были сфотографированы еще 14 октября.

"Два грузовых судна — "Ангара" и "Мария" — совершили по меньшей мере пять рейсов между Дунаем и Раджином с августа, хотя анализ отметил, что оба судна временами выключали свои транспондеры, что затрудняло их отслеживание. Примерно в то же время склад боеприпасов в Тихорецке превратился из скромного количества ям для хранения боеприпасов в более 100, которые были выкопаны по состоянию на конец сентября", — пишет The New York Times.

Арсенал Северной Кореи содержит тысячи артиллерийских систем советской эпохи, согласно исследованию RAND Corporation в 2020 году, которые потенциально могут стать ключевым оружием в войне на истощение Москвы с Украиной.

В прошлом году против корабля "Ангара" и его российских владельцев "М Лизинг" и "Марин Транс Шиппинг" были введены санкции в связи с войной в Украине, а само судно много лет назад обвиняли в доставке оружия в Сирию, Южный Судан и Ирак.

Maria принадлежит компании Azia Shipping Holdings, базирующейся на Кипре, и имеет связи с фирмой в Москве, которая, по словам аналитиков Royal United Services, контролирует логистику Министерства обороны России.

В прошлом году судно "Ангара" и его владельцы, российские компании M Leasing и Marine Trans Shippin попали под санкции по подозрению в перевозке оружия в Сирию, Южный Судан и Ирак.

Напомним, что глава МВД РФ Сергей Лавров 18 октября, отправится в Северную Корею .

Также сообщалось, что Путин заявил о готовности Кремля к мирному урегулированию войны в Украине.