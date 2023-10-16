Вимикали транспондери і здійснили щонайменше 5 рейсів: як РФ отримала боєприпаси від КНДР

Арсенал Північної Кореї містить тисячі артилерійських систем радянської доби, які потенційно можуть стати ключовою зброєю у війні проти України.

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Росія отримала від Північної Кореї боєприпаси для війни проти України. Снаряди з КНДР до Росії перевозили підсанкційні судна "Ангара" і "Марія . Про це 16 жовтня пише The New York Times.

Журналісти оприлюднили аналіз, який показує, що Москва може доправляти зброю з північнокорейського порту на склад боєприпасів поблизу України. На супутникових світлинах, наданих Королівським інститутом об’єднаних служб у Британії, видно, як вантажні кораблі курсують між Росією та Північною Кореєю і показують, що вантажі були доставлені на російський склад боєприпасів приблизно в 200 км від кордону з Україною.

Днями Білий дім звинуватив Північну Корею у відправці до Росії понад 1000 контейнерів, які, ймовірно, були наповнені зброєю. А американські офіційні особи заявили, що поставки порушують санкції ООН, які забороняють Північній Кореї міжнародну торгівлю зброєю та військовим обладнанням. Росія та Північна Корея торгівлю озброєнням заперечують.

На супутникових фотографіях видно, що десятки вантажних контейнерів були завантажені в російському порту Дунай і прибули на склад боєприпасів у Тихорецьку. Деякі з північнокорейських вантажів, що прямували до Дунаю, були сфотографовані ще 14 жовтня.

"Два вантажних судна — "Ангара" та "Марія" — здійснили щонайменше п’ять рейсів між Дунаєм і Раджином з серпня, хоча аналіз зазначив, що обидва судна часом вимикали свої транспондери, що ускладнювало їхнє відстеження. Приблизно в той же час склад боєприпасів у Тихорецьку перетворився зі скромної кількості ям для зберігання боєприпасів у понад 100, які були викопані станом на кінець вересня", — пише The New York Times.

Арсенал Північної Кореї містить тисячі артилерійських систем радянської доби, згідно з дослідженням RAND Corporation у 2020 році, які потенційно можуть стати ключовою зброєю у війні на виснаження Москви з Україною.

Минулого року проти корабля "Ангара" та його російських власників "М Лізинг" і "Марін Транс Шиппінг" були введені санкції у зв’язку з війною в Україні, а саме судно багато років тому звинувачували в доставці зброї до Сирії, Південного Судану та Іраку.

Maria належить компанії Azia Shipping Holdings, що базується на Кіпрі, і має зв’язки з фірмою в Москві, яка, за словами аналітиків Royal United Services, контролює логістику Міністерства оборони Росії.

Торік судно "Ангара" і його власники, російські компанії M Leasing і Marine Trans Shippin потрапили під санкції за підозрою у перевезенні зброї до Сирії, Південного Судану та Іраку.

Нагадаємо, що очільник МВС РФ Сергій Лавров 18 жовтня, вирушить до Північної Кореї.

Також повідомлялося, що Путін заявив про готовність Кремля до мирного врегулювання війни в Україні.