Украинский "баш на баш": в РФ в дронах ВСУ нашли запчасти от "Гераней" (фото)

Россияне возмущаются, что их же запчасти воюют против них и сетуют на "очумелые ручки" бойцов ВСУ.

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В России жалуются, что ВСУ используют в дронах запчасти со сбитых российских дронов-камикадзе "Герань". Об этом сообщает российское издание Mash.

"Российские чипы от БпЛА "Герань" начали находить в украинских самопальных дронах", — пишет издание.

Отмечается, что ГЛОНАСС-чипы "Комета", которые используют в российских "шахедах", размещаются на одном из крыльев БпЛА. Когда дрон взрывается, крыло отлетает в сторону и важнейшая деталь остается неповрежденной.

"ВСУ включают режим "очумелых ручек" и собирают запчасти из наших БпЛА, которые отработали свое. Ударов "Геранями" по Украине много — отсюда и большое количество чипов. И теперь, по принципу "я слепила тебя из того, что было", украинцы монтируют свои дроны, оснащая их нашими деталями", — возмущаются в России.

Напомним, что Россия модифицирует дроны Shahed и может запустить массовое производство. Аналитики с лета начали фиксировать конструктивные модификации в Shahed-136 или же, как их маркируют россияне, "Герань-2".

Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, россияне запланировали во 2 полугодии этого года изготовить 1300 единиц дронов "Герань-2" с использованием комплектующих как иностранного, так и собственного производства.