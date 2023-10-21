Український "баш на баш": в РФ в дронах ЗСУ знайшли запчастини від "Гераней" (фото)

Росіяни обурюються, що їхні ж запчастини воюють проти них і нарікають на "очумелые ручки" бійців ЗСУ.

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В Росії скаржаться, що ЗСУ використовують в дронах запчастини із збитих російських дронів-камікадзе "Герань". Про це повідомляє російське видання Mash.

"Російські чіпи від БпЛА "Герань" почали знаходити в українських самопальних дронах", — пише видання.

Зазначається, що ГЛОНАСС-чіпи "Комета", які використовують в російських "шахедах", розміщуються на одному з крил БпЛА. Коли дрон вибухає, крило відлітає убік і найважливіша деталь залишається неушкодженою.

"ЗСУ включають режим "очумелых ручек" та збирають запчастини з наших БпЛА, які відпрацювали своє. Ударів "Геранями" по Україні багато — звідси і велика кількість чіпів. І тепер, за принципом "я зліпила тебе з того, що було", українці монтують свої дрони, оснащуючи їх нашими деталями", — обурюються в Росії.

Нагадаємо, що Росія модифікує дрони Shahed і може запустити масове виробництво. Аналітики з літа почали фіксувати конструктивні модифікації в Shahed-136 або ж, як їх маркують росіяни, "Герань-2".

Раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, росіяни запланували у 2 півріччі цього року виготовити 1300 одиниць дронів "Герань-2" з використанням комплектуючих як іноземного, так і власного виробництва.