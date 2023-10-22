"На этапе пересадки": Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16 (видео)
Представитель Воздушных сил отметил, что международные партнеры Украины заметили быстрое освоение нашими пилотами учебной программы.
Украинские пилоты могут в ближайшее время пересесть на учебно-боевые самолеты F-16. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Ожидается, что первая группа украинских пилотов в ближайшее время пересядет с авиатренажеров на учебно-боевые истребители.Важно
"Мы ожидаем, что первая группа пилотов на F-16, которые уже сегодня обучаются на авиатренажерах, пересядут в настоящий учебно-боевой самолет с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время", — заявляет Игнат.
Представитель Воздушных сил также отметил, что международные партнеры заметили, что наши летчики быстро осваивают программу подготовки.
По мнению Игната, этому способствовало домашнее обучение, которое пилоты проходили перед поездкой за границу.
"Таким образом, мы на этапе пересадки уже в боевой самолет. Пока что с инструктором. И, собственно, полеты завершатся самостоятельным пилотированием после этой подготовки", — добавляет спикер.
В частности, Игнат рассказал о языковом барьере, с которым столкнулись украинские пилоты во время обучения за рубежом.
"Туда направили первую группу пилотов, в Бельгию. Это пилоты, которые имели проходной балл по английскому языку. Единственное, что надо было, это авиационную терминологию. В самолете F-16 все на английском языке. Все рычаги управления", — рассказал спикер, добавив, что ошибка в прочтении может привести к катастрофе.
Сейчас боевых истребителей F-16 в Украине еще нет, однако ряд стран объявил о передаче самолетов. В частности, Дания и Нидерланды. Министр обороны последних Кайса Оллонгрен отмечала 12 октября 2023 года, что украинские пилоты могут начать подготовку через несколько недель, однако конкретных сроков передачи F-16 не стала называть.
Напомним, Дания присоединилась к коалиции стран, которые передадут истребители F-16 Украине.
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