"Оптимистичный сценарий": в МИД назвали сроки появления F-16 в украинском небе (видео)

По словам Дмитрия Кулебы, сейчас украинские пилоты продолжают обучение в западных странах и лишь после этого могут начаться поставки. Делать это раньше — бессмысленно.

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Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался по поводу того, когда Украина сможет получить первые современные истребители F-16 от партнеров и назвал оптимистичный сценарий. Об этом он рассказал в эфире "Завтрак с 1+1" 19 октября.

По его словам, предварительно западная боевая авиация пересечет границу Украины в первой половине следующего года. Пока что пилоты продолжают обучение, ведь без этого наличие самолетов в арсенале ВСУ бессмысленно.

"Как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого — самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе — это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно глава МИД отметил, что партнеры уже приняли окончательное и принципиальное решение касаемо истребителей F-16, которые вскоре они начнут готовить к отправке в Украину.

Владимир Зеленский во время своего турне по европейским странам посетил Нидерланды и Данию, где ему показывали возможности самолетов. Эти страны уже объявили о своих намерениях помочь ВСУ.

"Последнее достижение "авиационной коалиции" — это решение Бельгии предоставить самолеты", — заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что в Нидерландах рассказали, когда ВСУ получат истребители F-16. В Амстердаме проходит обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Оно продлится от шести до восьми месяцев. Соответственно, самолеты можно ждать уже в следующем году.