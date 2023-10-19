"Оптимістичний сценарій": у МЗС назвали терміни появи F-16 в українському небі (відео)

За словами Дмитра Кулеби, зараз українські пілоти продовжують навчання в західних країнах і лише після цього можуть розпочатися поставки. Робити це раніше — нема сенсу.

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Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловився з приводу того, коли Україна зможе отримати перші сучасні винищувачі F-16 від партнерів і назвав оптимістичний сценарій. Про це він розповів в ефірі "Сніданок з 1+1" 19 жовтня.

За його словами, попередньо західна бойова авіація перетне кордон України в першій половині наступного року. Поки що пілоти продовжують навчання, адже без цього наявність літаків в арсеналі ЗСУ безглузда.

"Щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього — літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі — це завершення тренування пілотів, підготовки інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо очільник МЗС зазначив, що партнери вже ухвалили остаточне і принципове рішення щодо винищувачів F-16, які незабаром вони почнуть готувати до відправки в Україну.

Володимир Зеленський під час свого турне європейськими країнами відвідав Нідерланди та Данію, де йому показували можливості літаків. Ці країни вже оголосили про свої наміри допомогти ЗСУ.

"Останнє досягнення "авіаційної коаліції" — це рішення Бельгії надати літаки", — заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 27 вересня повідомлялося, що в Нідерландах розповіли, коли ЗСУ отримають винищувачі F-16. В Амстердамі проходить навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Воно триватиме від шести до восьми місяців. Відповідно, літаки можна чекати вже наступного року.