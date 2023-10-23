Готовятся к форсированию Днепра: бойцы ВСУ проходят учения на амфибиях M3 Amphibious Rig (видео)

Учения украинских военных продолжаются с февраля 2023 года, при этом в Украину еще официально не поставлено ни одной немецкой машины-амфибии.

Related video

В Германии ВСУ проходят учения по форсированию водных преград. Украинские бойцы учились форсировать реку на немецкой военной машине- амфибии M3 Amphibious Rig. Видео выложили в своем телеграм-канале частного медиа-проекта DeaIdUa.

"На этом видео показаны немецко-британские тренировки украинских военных на амфибии M3. Учения украинских военных продолжаются по меньшей мере с февраля 2023 года, при этом, согласно информации Oryx, в Украину еще официально не поставлено М3", — говорится в сообщении.

Важно

Украинский "баш на баш": в РФ в дронах ВСУ нашли запчасти от "Гераней" (фото)

Известно, что Нидерланды планируют поставить в Украину 6 амфибий M3.

"Наш основной вопрос это сейчас форсирование Днепра, и, скорее всего, тяжелая техника будет перебрасываться этими машинами", — сказал один из украинских военных, который проходит обучение.

M3 Amphibious Rig: что известно

Немецкая военная машина-амфибия M3 Amphibious Rig используется для переправы танков и других транспортных средств через водные преграды. Особенность M3 Amphibious Rig в том, что это машина модульного типа, из них могут собираться как мосты, так и паромы.

Разработанная немецкой фирмой Eisenwerke Kaiserslautern концептуально очень похожа на машину M2 производства этой же компании. Имеет два больших алюминиевых разворачивающихся понтона для повышения плавучести на воде, которые перевозятся на крыше машины.

Напомним, что в ОК "Юг" сообщили, что в Херсонской области ВС РФ пытаются маневрировать, пытаясь прорваться через Днепр.

Ранее Фокус писал, как Украина может успешно проломиться через реку и что для этого нужно.