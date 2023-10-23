Готуються до форсування Дніпра: бійці ЗСУ проходять навчання на амфібіях M3 Amphibious Rig (відео)

Навчання українських військових тривають від лютого 2023 року, при цьому в Україну ще офіційно не поставлено жодної німецкої машини-амфібії.

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У Німеччині ЗСУ проходять навчання з форсування водних перешкод. Українські бійці вчилися форсувати річку на німецькій військовій машині- амфібії M3 Amphibious Rig. Відео виклали в своєму телеграм-каналі приватного медіа-проєкту DeaIdUa.

"На цьому відео показано німецько-британські тренування українських військових на амфібії M3. Навчання українських військових тривають щонайменше з лютого 2023 року, при цьому, згідно з інформацією Oryx, в Україну ще офіційно не поставлено М3", — йдеться в повідомленні.

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Відомо, що Нідерланди планують поставити в Україну 6 амфібій M3.

"Наше основне питання це зараз форсування Дніпра, і, скоріше за все, важка техніка буде перекидатися цими машинами", — сказав один із українських військових, який проходить навчання.

M3 Amphibious Rig: що відомо

Німецька військова машина-амфібія M3 Amphibious Rig використовується для переправи танків та інших транспортних засобів через водні перешкоди. Особливість M3 Amphibious Rig в тому, що це машина модульного типу, з них можуть збиратися як мости, так і пороми.

Розроблена німецькою фірмою Eisenwerke Kaiserslautern концептуально дуже схожа на машину M2 виробництва цієї ж компанії. Має два великі алюмінієві понтони, що розгортаються, для підвищення плавучості на воді, які перевозяться на даху машини.

Нагадаємо, що в ОК "Південь" повідомили, що у Херсонській області ЗС РФ намагаються маневрувати, намагаючись прорватись через Дніпро.

Раніше Фокус писав, як Україна може успішно проломитися через річку та що для цього потрібно.