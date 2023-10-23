"Агент ГУР" из Мелитополя пытался убить 77 "серьезных" пилотов РФ, — соцсети

Пилоты собрались на празднование 20 годовщины со дня выпуска. На мероприятие, как утверждают захватчики, неизвестный курьер доставил ящик виски и отравленный торт.

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Житель Мелитополя пытался отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища во время застолья по случаю 20-летия выпуска из учебного заведения. Об этом сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Летчиков из Армавирского военного авиационного училища чуть не отравили с помощью торта с ядом. Торт и ящик виски доставили на 20-летнюю годовщину выпуска из училища. Выпускники — в основном летчики на серьезных должностях и при высоких званиях", — проинформировал он.

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Колаборант отметил, что торт принесли и разрезали, но не успели попробовать, потому что выяснили, что неизвестно, кто его заказал, поэтому решили проверить.

Оказалось, что сразу после доставки курьер быстро выехал из Армавира и купил билет на самолет. Его задержали. Курьером якобы оказался уроженец Мелитополя.

"Он признался, что торт был отравлен, как и несколько бутылок алкоголя. Сейчас оперативники ищут кондитеров и других причастных к неудачной диверсии", — проинформировал коллаборационист Рогов.

Благодарные выпускники обалдели от такого "царского подгона"

На банкет собрались преимущественно действующие летчики на серьезных должностях и званиях сообщают в российском телеграм-канале Fighterbomber, которым руководит капитан ВС РФ Илья Туманов, который был помощником штурмана истребителя-бомбардировщика Су-34.

Выпускникам прислали огромный 20-килограммовый торт и несколько ящиков виски "Джеймсон".

"Благодарные выпускники обалдели от такого царского подгона и, пока торт резался, начали традиционно делать селфи и выкладывать в свои закрытые группы фотки со словами благодарности. Параллельно все гости начали пытаться узнать имена благотворителей, чтобы поднять за его здоровье тост, но найти их почему-то не получалось. Один ответственный офицер отправил своим майорам фото курьера с камер наблюдения", — рассказывает админ телеграм-канала.

Офицер получил ответ, что "курьер" — уроженец Мелитополя, который прибыл в Армавир и уже должен был улететь самолетом из РФ.

"Он рассказал и о торте с сильнодействующим ядом и о бутылках, которые он докупал, а какие отравили сразу. И откуда знал количество гостей и где будет проходить праздник. Даже эмблему нарисовали актуальную. Торт делался с нуля в Армавире. Кондитеров сейчас ищут", — говорится в сообщении.

Напомним, что партизаны отравили в Мариуполе 17 оккупантов. По меньшей мере 2 российских офицеров умерли после действий представителей сопротивления "Ї". Оккупационные власти не исключают применения цианида и пестицидов.

Ранее сообщалось, что под Мелитополем оккупанты смертельно отравились неизвестным веществом. Так, из-за отравления погибло 20 российских военнослужащих.