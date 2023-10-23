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Военный Фокус Российско-украинская война

"Агент ГУР" из Мелитополя пытался убить 77 "серьезных" пилотов РФ, — соцсети

новости мелитополя, гур минобороны, отравление пилотов, 77 пилотов рф, владимир рогов
Торт, которым якобы пытались отравить пилотов оккупантов

Пилоты собрались на празднование 20 годовщины со дня выпуска. На мероприятие, как утверждают захватчики, неизвестный курьер доставил ящик виски и отравленный торт.

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Житель Мелитополя пытался отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища во время застолья по случаю 20-летия выпуска из учебного заведения. Об этом сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Летчиков из Армавирского военного авиационного училища чуть не отравили с помощью торта с ядом. Торт и ящик виски доставили на 20-летнюю годовщину выпуска из училища. Выпускники — в основном летчики на серьезных должностях и при высоких званиях", — проинформировал он.

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Колаборант отметил, что торт принесли и разрезали, но не успели попробовать, потому что выяснили, что неизвестно, кто его заказал, поэтому решили проверить.

Оказалось, что сразу после доставки курьер быстро выехал из Армавира и купил билет на самолет. Его задержали. Курьером якобы оказался уроженец Мелитополя.

"Он признался, что торт был отравлен, как и несколько бутылок алкоголя. Сейчас оперативники ищут кондитеров и других причастных к неудачной диверсии", — проинформировал коллаборационист Рогов.

Благодарные выпускники обалдели от такого "царского подгона"

На банкет собрались преимущественно действующие летчики на серьезных должностях и званиях сообщают в российском телеграм-канале Fighterbomber, которым руководит капитан ВС РФ Илья Туманов, который был помощником штурмана истребителя-бомбардировщика Су-34.

Выпускникам прислали огромный 20-килограммовый торт и несколько ящиков виски "Джеймсон".

"Благодарные выпускники обалдели от такого царского подгона и, пока торт резался, начали традиционно делать селфи и выкладывать в свои закрытые группы фотки со словами благодарности. Параллельно все гости начали пытаться узнать имена благотворителей, чтобы поднять за его здоровье тост, но найти их почему-то не получалось. Один ответственный офицер отправил своим майорам фото курьера с камер наблюдения", — рассказывает админ телеграм-канала.

Офицер получил ответ, что "курьер" — уроженец Мелитополя, который прибыл в Армавир и уже должен был улететь самолетом из РФ.

"Он рассказал и о торте с сильнодействующим ядом и о бутылках, которые он докупал, а какие отравили сразу. И откуда знал количество гостей и где будет проходить праздник. Даже эмблему нарисовали актуальную. Торт делался с нуля в Армавире. Кондитеров сейчас ищут", — говорится в сообщении.

Напомним, что партизаны отравили в Мариуполе 17 оккупантов. По меньшей мере 2 российских офицеров умерли после действий представителей сопротивления "Ї". Оккупационные власти не исключают применения цианида и пестицидов.

Ранее сообщалось, что под Мелитополем оккупанты смертельно отравились неизвестным веществом. Так, из-за отравления погибло 20 российских военнослужащих.