"Российский президент радуется": в МИД Германии пообещали усилить защиту Украины

По словам шлавы МИД Германии Анналены Бербок, кроме горячей темы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел обсудят и войну России против Украины.

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Из-за недавних событий в Израиле Европейский союз усилил мониторинг ситуации в Украине. Это решение было принято, в частности, из-за выраженной радостью российского лидера Владимира Путина по поводу происходящего. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС.

"Мы видим, что российский президент, конечно, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, точно радуется. Именно поэтому мы смотрим на Украину еще внимательнее, чем мы это делали в прошлом", — сказала она.

Согласно заявлению главы МИД Германии, сейчас главной задачей ЕС является обеспечение наилучшей защиты для Украины в ходе наступающей зимы.

Кроме того, Бербок добавила, что помимо обсуждения актуальной проблемы кризиса на Ближнем Востоке, министры иностранных дел также рассмотрят ситуацию с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной.

Напомним, что вечером 19 октября президент Украины Зеленский провел телефонный разговор с Байденом. Украинский лидер отметил, что оборонные договоренности между Киевом и Вашингтоном успешно выполняются. Кроме того, обсуждается усиление дальнобойных возможностей Украины.

Палата представителей США 28 сентября заблокировала для Украины 300 млн долларов, которые должны были бы пойти на помощь в войне с Россией. Также Фокус рассказывал, когда Украина сможет вернуться к довоенному уровню доходов.