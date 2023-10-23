"Дойти до Москвы": в РФ требуют дать ход жалобе Пригожина на Шойгу и Герасимова, — ISW

Сообщник бывшего "повара Путина" напомнил россиянам об идеях Пригожина дойти до Москвы и сместить военную верхушку российской власти. Среди его предложений — объединяться, чтобы совместно действовать против Кремля.

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В Институте изучения войны (ISW) прокомментировали заявление адвоката владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который якобы погиб в авиакатастрофе через два месяца после организации мятежа "вагнеровцев" и похода на Москву с "Маршем справедливости". Адвокат призвал к объединению сторонников идей Пригожина и предложил им воплотить в жизнь его идеи относительно системы власти, которую установили в РФ. О ситуации вокруг "повара Путина" говорится в отчете ISW за 22 октября, опубликованном на сайте Института.

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Российский адвокат Кирилл Качур, сообщник Пригожина, 22 октября опубликовал сообщение, в котором обращался к Следственному комитету и российской общественности. Адвокат напомнил, что следовало бы рассмотреть заявление Пригожина против министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Адвокат отметил, что россиянам следовало бы довести до конца "Марш справедливости", который начался в конце июня и остановился за сотню километров до Москвы. Поэтому он предложил им объединяться и не терять надежды на изменение ситуации в России: идею Пригожина о походе на Москву стоило бы довести до конца.

"Не теряйте надежду на законное восстановление справедливости в нашем государстве и обществе. Марш справедливости в своих новых и более объемных контурах будет доведен до конца, а его цели полностью реализованы!", — сказал юрист.

Призыв к россиянам продолжить дело Пригожина Фото: Скриншот

Аналитики отметили, что против адвоката в РФ открыто уголовное производство по статье о злоупотреблениях и взяточничестве. Однако похоже на то, что идеи его нанимателя — Евгения Пригожина — продолжают жить и после смерти владельца ЧВК "Вагнер", и после расформирования военной компании.

"Это свидетельствует о том, что сильная неприязнь и неодобрение Минобороны пережили Пригожина, даже когда Группа Вагнера распалась как централизованная структура", — говорится в отчете ISW.

Смерть Пригожина: детали

Отметим, в заявлении в СК РФ владелец "вагнеровцев" обвинял военную верхушку РФ в "геноциде русского народа" и смерти десятков тысяч россиян. Предлагал рассмотреть их деятельность даже с использованием работников ФСБ России. Документ, подготовленный для СК РФ, содержится на семи страницах — Качур их также опубликовал.

Пригожин погиб вместе с несколькими командирами ЧВК "Вагнер" — разбился в самолете под Тверью 22 августа 2023 года. Через три месяца после его гибели российские власти не выдвинули ни единой идеи о причинах авиакатастрофы: утверждают, что достаточно сложное дело.

Между тем президент России Владимир Путин в одном из своих заявлений объяснил, что ему, например, все понятно относительно смерти Пригожина. Глава Кремля утверждает, что в теле его бывшего повара обнаружили обломки взрывного устройства.

В ГУР Минобороны Украины при этом объясняют, что до сих пор не уверены, точно ли погиб Пригожин: предлагают "немного подождать".

Напоминаем, украинские разведчики оценили, возможно ли использованием Путиным ядерного оружия. В частности, разведчики считают, что он "перегнул палку" с ядерным шантажом и теперь на его угрозы уже не реагируют. В то же время западные СМИ собрали информацию о строительстве базы РФ в Беларуси, на которой будут храниться ядерные боеголовки. Кадры местности показывают, что базу строят более года и она почти готова.