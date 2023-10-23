"Дійти до Москви": в РФ вимагають дати хід скарзі Пригожина на Шойгу та Герасимова, — ISW

Спільник колишнього "кухара Путіна" нагадав росіянам про ідеї Пригожина дійти до Москви і змістити військову верхівку російської влади. Серед його пропозицій — об'єднуватись, щоб спільно діяти проти Кремля.

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В Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували заяву адвоката власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який начебто загинув в авіакатастрофі за два місяці після організації заколоту "вагнерівців" та походу на Москву з "Маршем справедливості". Адвокат закликав до об'єднання прибічників ідей Пригожина і запропонував їм втілити у життя його ідеї щодо системи влади, яку встановили у РФ. Про ситуацію навколо "кухара Путіна" ідеться у звіті ISW за 22 жовтня, опублікованому на сайті Інституту.

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Російський адвокат Кирило Качур, який був дотичним до Пригожина, 22 жовтня опублікував допис, в якому звертався до Слідчого комітету та російської громадськості. Адвокат нагадав, що варто було б розглянути заяву Пригожина проти міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Адвокат зазначив, що росіянам варто було б довести до кінця "Марш справедливості", який почався наприкінці червня і зупинився за сотню кілометрів до Москви. Тому він запропонував їм об'єднуватись і не втрачати надії на зміну ситуації в Росі: ідею Пригожина щодо походу на Москву варто було б довести до кінця.

"Не втрачайте надію на законне відновлення справедливості у нашій державі та суспільстві. Марш справедливості у своїх нових та більш об'ємних контурах буде доведений до кінця, а його цілі повністю реалізовані!", — сказав юрист.

Заклик до росіян продовжити справу Пригожина Фото: Скриншот

Аналітики відзначили, що проти адвоката у РФ відкрито кримінальне провадження за статтею про зловживання та хабарництві. Однак схоже на те, що ідеї його наймача — Євгена Пригожина — продовжують жити і після смерті власника ПВК "Вагнер", і після розформування військової компанії.

"Це свідчить про те, що сильна неприязнь і несхвалення Міноборони пережили Пригожина, навіть коли Групу Вагнера розпали як централізовану структуру", — ідеться у звіті ISW.

Смерть Пригожина: деталі

Зазначимо, у заяві до СК РФ власник "вагнерівців" звинувачував військову верхівку РФ у "геноциді російського народу" та смерті десятків тисяч росіян. Пропонував розглянути їхню діяльність навіть з використанням працівників ФСБ Росії. Документ, підготовлений для СК РФ, міститься на семи сторінках — Качур їх також опублікував.

Пригожин загинув разом з кількома командирами ПВК "Вагнер" — розбився в літаку під Твер'ю 22 серпня 2023 року. Через три місяці після його загибелі російська влада не висунула жодної ідеї щодо причин авіакатастрофи: стверджують, що досить складна справа.

Між тим президент Росії Володимир Путін у одній зі своїх заяв пояснив, що йому, наприклад, все зрозуміло щодо смерті Пригожина. Очільник Кремля стверджує, що в тілі його колишнього кухаря виявили уламки вибухового пристрою.

В ГУР Міноборони України при цьому пояснюють, що досі не впевнені, чи точно загинув Пригожин: пропонують "трохи зачекати".

Нагадуємо, українські розвідники оцінили, чи можливе використанням Путіним ядерної зброї. Зокрема, розвідники вважають, що він "перегнув палку" з ядерним шантажем і тепер на його погрози вже не реагують. Водночас західні ЗМІ зібрали інформацію щодо будівництва бази РФ у Білорусі, на якій будуть зберігатись ядерні боєголовки. Кадри місцевості показують, що базу будують більш як рік і вона майже готова.