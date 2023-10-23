Новые возможности: шведские вертолеты теперь могут охотиться на субмарины

Над Балтийским морем Королевские Воздушные силы смогут обнаружить и поразить подводную лодку даже ночью и при плохой погоде. Для этого вертолеты оснастили новым оборудованием.

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Королевские Воздушные силы Швеции разработали процедуру для того, чтобы вертолеты могли охотиться за подводными лодками в Балтийском море. Об этом сообщает Naval News.

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Во время учений Fall-2023 были впервые использованы технологии, которые позволяют вертолетам охотиться за подводными лодками при нулевой видимости и ночью. Балтийское море имеет разнообразное дно и температуру, поэтому реализовать идею было сложно. Для отслеживания ситуации на море Воздушные силы Швеции имеют оперативную морскую группу. Вертолеты должны быстро передвигаться в район поиска и уметь удивить врага.

Охоту на субмарины с помощью вертолетов возобновили в 2016 году. Однако армии не хватало процедуры полетов для выполнения миссий в темное время суток и при плохой погоде. Поскольку в Швеции часто световая часть суток короткая, проблему надо было решить.

Теперь охоту на субмарины можно вести и ночью. Для армии самым важным было сделать так, чтобы каждый вертолет возвращался с миссии целым. А ночью нет никаких визуальных подсказок, которые могли бы помочь вертолетчикам ориентироваться в пространстве. Поэтому были интегрированы системы и датчики, которые расширяют осведомленность во время полета.

Датчики позволяют ориентироваться и ночью

"Есть много людей, которые много лет вложили в эту процедуру, и теперь мы наконец готовы. На всех уровнях, от главнокомандующего Воздушными силами до начальника военно-морского флота и вплоть до низших рангов, было много вовлеченных. Теперь у нас есть еще одна карта для достижения оперативного эффекта как в ВС, так и в ВМС", — заявил заместитель командира 3-й эскадрильи Шведской вертолетной флотилии Генрик Фридольфссон.

Напомним, 19 октября в Швеции заявили о намерении передать Украине истребители Gripen. На это может уйти до одного года.

10 октября в Швеции объявили о плане модернизировать парк танков Stridsvagn 122 .