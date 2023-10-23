Нові можливості: шведські гелікоптери тепер можуть полювати на субмарини

Над Балтійським морем Королівські Повітряні сили зможуть виявити та уразити підводний човен навіть вночі та за поганої погоди. Для цього гелікоптери оснастили новим обладнанням.

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Королівські Повітряні сили Швеції розробили процедуру для того, щоб гелікоптери могли полювати за підводними човнами у Балтійському морі. Про це повідомляє Naval News.

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Під час навчань Fall-2023 були вперше використані технології, які дозволяють гелікоптерам полювати за підводними човнами при нульовій видимості та вночі. Балтійське море має різноманітне дно та температуру, тому реалізувати ідею було складно. Для відстежування ситуації на морі Повітряні сили Швеції мають оперативну морську групу. Гелікоптери мають швидко пересуватися в район пошуку та вміти здивувати ворога.

Полювання на субмарини за допомогою гелікоптерів відновили у 2016 році. Проте армії бракувало процедури польотів для виконання місій у темній час доби та за поганої погоди. Оскільки у Швеції часто світлова частина доби коротка, проблему треба було розвʼязати.

Тепер полювання на субмарини можна вести й вночі. Для армії найважливішим було зробити так, щоб кожен гелікоптер повертався з місії цілим. А вночі немає жодних візуальних підказок, які б могли допомогти вертолітникам орієнтуватися у просторі. Тому були інтегровані системи та датчики, які розширяють обізнаність під час польоту.

Датчики дозволяють орієнтуватись і вночі

"Є багато людей, які багато років вклали в цю процедуру, і тепер ми нарешті готові. На всіх рівнях, від головнокомандувача Повітряними силами до начальника військово-морського флоту й аж до нижчих рангів, було багато залучених. Тепер у нас є ще одна карта для досягнення оперативного ефекту як у ПС, так і у ВМС", — заявив заступник командира 3-ї ескадрильї Шведської вертолітної флотилії Генрік Фрідольфссон.

Нагадаємо, 19 жовтня у Швеції заявили про намір передати Україні винищувачі Gripen. На це може піти до одного року.

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