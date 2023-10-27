Вторую ночь подряд: ЦАХАЛ осуществил новый рейд в Сектор Газа (видео)

Аналитики считают, что подобные ограниченные спецоперации Армии обороны Израиля свидетельствует об усиленной подготовке к полномасштабной наземной операции.

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Израильские войска провели второй ограниченный рейд в Сектор Газа и нанесли удары по объектам террористической группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным военных, рейд возле района Шуджайя на востоке города Газа был осуществлен пехотой, боевой инженерией и бронетанковыми силами, а прикрытие с воздуха обеспечивали беспилотники ВВС Израиля и боевые вертолеты.

"В ЦАХАЛе заявляют, что артиллерийские и авиаудары были нанесены по объектам, принадлежащим террористической группировке ХАМАС, в том числе по пусковым установкам противотанковых ракет и командным центрам", — пишет издание.

Кроме того, несколько членов ХАМАС также подверглись ударам.

Вместе с тем, все силы Армии обороны Израиля покинули этот район через несколько часов, о пострадавших не сообщается.

"Эта операция знаменует собой вторую ночь подряд, когда силы ЦАХАЛа ненадолго входят в Сектор Газа перед ожидаемым полномасштабным наземным наступлением", — подчеркнули в Times of Israel.

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Еще в 2006 году на южных равнинах Израиля построили большой центр для обучения, в котором есть около 600 зданий, чтобы максимально близко имитировать районы Сектора Газа.

26 октября ЦАХАЛ сообщил, что ночью состоялся танковый рейд в Секторе Газа. Он стал крупнейшим проникновением Армии обороны Израиля в Газу с 7 октября.

В этот же день в ООН не смогли принять резолюцию, осуждающую нападение ХАМАС на Израиль из-за вето РФ и Китая.

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Напомним, Фокус писал, что США отправили в Израиль группу специальных офицеров, которые должны помочь военнослужащим ЦАХАЛ в действиях против палестинских боевиков. По данным анонимных источников, среди прибывших военных есть Джеймс Глинн, который участвовал в операциях против ИГИЛ в Ираке.

Несколько ранее Фокус сообщал о том, что ХАМАС изощренно применил против Израиля гражданские дроны.

Фокус уже говорил, что, по мнению немецкого политолога и бывшего главы Фонда Генриха Белля в Украине Сергея Сумленного, за атаками ХАМАС на Израиль стоит Россия, так как только россияне могли обучить боевиков тактике применения БПЛА.