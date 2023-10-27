Украина уничтожила ракетами ATACMS российские ЗРК С-400 на Луганщине, — СМИ (фото)

В Минобороны РФ заявили о якобы перехвате двух ракет ATACMS, но даже в российских телеграм-каналах высмеяли сообщение. Скорее всего, ВСУ успешно поразили российскую ПВО.

Related video

Российские телеграмм-каналы утверждают, что ракеты ATACMS могли поразить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на росСМИ.

В телеграм-канале "ВЧК-ОГПУ" написали, что уничтожено было 3 установки зенитно-ракетных комплексов С-400.

Сообщение российского телеграм-канала о поражении С-400

"Две ракеты ATACMS были уничтожены в результате прямого попадания по позиции группы ПВО Вооруженных сил России в Луганской области и цене 3 установок С-400, которые там находятся", — иронично написали в публикации.

Такое сообщение связано с заявлением Минобороны РФ 25 октября. В нем утверждалось, что российская ПВО перехватила две ракеты ATACAMS, одну ракету С-200 и по две ракеты HARM и GMLRS.

Скриншот сообщения Минобороны РФ

Однако в украинских телеграмм-каналах появились фотографии от двигателей ракет ATACMS. Фотографии были сняты в районе поселка Белореченск в Луганской области. Обнаруженные двигатели могут свидетельствовать об успешном вскрытии контейнера с кассетной боеголовкой.

Остатки двигателя ATACMS

Также в сети появилось видео масштабного пожара возле Белореченска, однако причины его неизвестны. Информацию о нанесении удара ATACMS подтвердили и в оккупационных "властях" "ЛНР". Однако официально Минобороны Украины и ВСУ не подтверждали факт нанесения ударов.

Видео пожара возле Белореченска

Ранее в сети уже публиковали кадры обломков баллистических ракет ATACMS под Луганском.

Напомним, 25 октября эксперты оценили, может ли РФ использовать самолет А-50 в связи с ЗРК С-400.

19 октября в РФ запустили новое производство ЗРК С-400 в парке "Руднево".