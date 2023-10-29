"Политика в эхокамере": РФ ужесточает контроль над информацией в стране, – разведка Британии

По данным экспертов, Кремль хочет подавлять негативные перспективы войны накануне ожидаемого переизбрания президента Владимира Путина на новый срок в марте 2024 года.

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Разведывательные службы Министерства обороны Великобритании получили новые доказательства ужесточения контроля над военной информацией в России. Об этом говорится в обзоре ведомства за 29 октября.

Согласно информации, полученной британской разведкой, в середине октября Министерство просвещения Российской Федерации, по некоторым данным, предостерегло университеты от проведения открытых дискуссий о "негативных политических, экономических и социальных тенденциях" в стране во время научных и учебных мероприятий.

"Это является дальнейшим ограничением информационного пространства в России в военное время, что затрудняет открытое обсуждение политических вопросов", – констатируется в обзоре.

Британская разведка считает, что в долгосрочной перспективе этот шаг продолжит тенденцию формирования политики РФ в эхокамере (метафора, которая тождественна информационному пузырю с эффектом усиления месседжей. – Ред.) "политически приемлемых, прокремлевских взглядов".

"Очень вероятно, что Кремль хочет и в дальнейшем подавлять негативные перспективы "специальной военной операции" накануне ожидаемого переизбрания президента Владимира Путина на новый срок в марте 2024 года", – подытоживается в обзоре.

Напомним, что российская пропаганда стала более агрессивной. Она адаптируется к новым глобальным реалиям и происходящему на фронте в Украине.

Также в августе в Центре противодействия дезинформации рассказали, как россияне проводят информационно-психологические операции (ИПСО), чтобы ввести украинцев в заблуждение и задеть за живое. Среди актуальных тем — мобилизация и война.