28,5 млн литров в день: Израиль возобновил поставки воды в Сектор Газа

В Сектор Газа будет поступать в общей сложности около 28,5 млн литров воды в день — чуть более половины того, что поставлял Израиль до войны.

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Израиль возобновил работу второго из трех водопроводов, по которым осуществляется водоснабжение Сектора Газа. Об этом сообщают в издании The Times of Isrsel со ссылкой на координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT).

По информации СМИ, в Сектор Газа будет поступать в общей сложности около 28,5 млн литров воды в день — чуть более половины от примерно 49 млн литров воды в день, которые поставлял Израиль до войны.

COGAT также сообщает, что сейчас в Газе достаточно воды и продовольствия для удовлетворения гуманитарных потребностей. Агентство постоянно следит за ситуацией на территории.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Газы 28 октября ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР, разбирая муку и предметы первой необходимости.

"Это тревожный признак того, что гражданский порядок начинает разрушаться после трех недель войны и жесткой осады Газы. Люди напуганы, разочарованы и в отчаянии. Напряженность и страх усугубляются отключением телефонов и интернет-линий. Они чувствуют, что они предоставлены сами себе, отрезаны от своих семей внутри Газы и остального мира", — сказал директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт.

Напомним, 29 октября сообщалось, что израильские военные не будут проводить полномасштабную сухопутную операцию в Секторе Газа, вместо этого ограничатся несколькими небольшими операциями. Такое решение было принято после согласования вопроса с Соединенными Штатами.

При этом в Белом доме не смогли наверняка сказать, как в конечном итоге поступит Израиль. По мнению американских чиновников, увеличение числа авиаударов и расширение наземных вторжений за последние три дня указывают на более агрессивную позицию. В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бойцы ЦАХАЛ 27 октября вошли в Сектор Газа, чтобы начать "второй этап войны", хотя он и не назвал этот шаг вторжением.

Как известно, 29 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху также принес извинения за свое заявление, в котором он возложил вину на службы безопасности страны за неспособность предотвратить масштабную террористическую атаку ХАМАС 7 октября.