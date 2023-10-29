28,5 млн літрів на день: Ізраїль відновив постачання води в Сектор Гази

У Сектор Гази надходитиме загалом приблизно 28,5 млн літрів води на день — трохи більше ніж половина того, що постачав Ізраїль до війни.

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Ізраїль відновив роботу другого з трьох водогонів, якими здійснюється водопостачання Сектору Гази. Про це повідомляють у виданні The Times of Isrsel із посиланням на координатора урядової діяльності на територіях (COGAT).

За інформацією ЗМІ, у Сектор Гази надходитиме загалом приблизно 28,5 млн літрів води на день — трохи більше ніж половина від приблизно 49 млн літрів води на день, які постачав Ізраїль до війни.

COGAT також повідомляє, що зараз у Газі достатньо води й продовольства для задоволення гуманітарних потреб. Агентство постійно стежить за ситуацією на території.

Раніше стало відомо, що тисячі жителів Гази 28 жовтня увірвалися на склади і в розподільні центри БАПОР, розбираючи борошно та предмети першої необхідності.

"Це тривожна ознака того, що цивільний порядок починає руйнуватися після трьох тижнів війни та жорсткої облоги Гази. Люди налякані, розчаровані та в розпачі. Напруженість і страх посилюються відключенням телефонів та інтернет-ліній. Вони відчувають, що вони надані самі собі, відрізані від своїх родин усередині Гази та решти світу", — сказав директор у справах БАПОР у Секторі Гази Томас Вайт.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що ізраїльські військові не проводитимуть повномасштабну сухопутну операцію в Секторі Гази, натомість обмежаться кількома невеликими операціями. Таке рішення ухвалили після узгодження питання зі Сполученими Штатами.

У Білому домі не змогли напевно сказати, як в кінцевому підсумку вчинить Ізраїль. На думку американських чиновників, збільшення кількості авіаударів і розширення наземних вторгнень за останні три дні вказують на агресивнішу позицію. Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що бійці ЦАХАЛу 27 жовтня увійшли в Сектор Гази, щоб почати "другий етап війни", хоча він і не назвав цей крок вторгненням.

Як відомо, 29 жовтня прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу також попросив вибачення за свою заяву, в якій він поклав провину на служби безпеки країни за нездатність запобігти масштабній терористичній атаці ХАМАСу 7 жовтня.