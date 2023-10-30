Двойные проблемы: какие сложности есть на Западе с поставками вооружений Украине

В США спорят об объемах помощи Украине, в Словакии пришло к власти пророссийское правительство, а Венгрия и до того вела политику на сближение с РФ. Кроме этого на Западе не хватает боеприпасов, пишут журналисты.

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В Европе состоялось заседание Европейского совета, чтобы попытаться достичь единодушия в поддержке Украины в войне против РФ. Об этом сообщает Breaking Defense.

Итоговый документ встреч ознаменовался заявлением о том, что Украина есть и будет приоритетом в помощи. Заявляется, что Киев будут поддерживать столько, сколько нужно. Это касается экономических, дипломатических, гуманитарных и военных вопросов. Однако в издании отмечают, что трудно игнорировать позицию Венгрии и Словакии. Братислава пообещала остановить военную помощь Украине и отменить любые дальнейшие санкции против РФ. Ту же игру ведет и Венгрия, которая похожа на союзника РФ со своими заявлениями.

Так же сложная ситуация в США из-за внутренней политики. Новоизбранный спикер палаты представителей уже заявил, что помощь Украине и Израилю не будет рассматриваться в одном пакете. Джо Байден запросил для Киева более 60 млрд долларов.

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Для президента Владимира Зеленского все это является частью головной боли, потому что он пытается сохранить текущий уровень помощи. Однако политика США, Венгрии и Словакии не единственная проблема. Арсеналы европейских армий становятся все меньше.

"Мы отдаем Украине системы вооружения, это замечательно, и боеприпасы, но не с полных складов. Мы начали раздавать с наполовину заполненных или более низких складов в Европе. И эти магазины сейчас заканчиваются", — сказал адмирал ВМС Нидерландов Роб Бауэр.

На Западе пытаются нарастить производство боеприпасов, но это требует времени. Производители со своей стороны хотят иметь гарантии, что инвестиции в расширение будут не напрасными и спрос на боеприпасы или другое вооружение будет. Сейчас в США нет оружия, производство которого шло бы быстрее спроса на него.

"Экономика "точно вовремя, достаточно", которую мы создали вместе за последние 30 лет не подходит к реалиям современной войны", — продолжил Бауэр.

После начала боевых действий в Израиле, ситуация для Украины стала еще сложнее. В ближайшее время дефицит вооружений почти нереально решить, резюмировали журналисты.

Напомним, Фокус разбирался, что за гибридные средства ПВО создает Украина и США.

Также СМИ писали, что в США интегрировали ракеты Patriot в советский "Бук".