Автор статьи Саймон Шустер со ссылкой на анонимного высокопоставленного офицера сообщил, что военные сразу дали понять, что для операции по освобождению крупного города на Донбассе не хватает ресурсов.

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Политическое руководство Украины в начале октября могло требовать провести операцию по освобождению города Горловка в Донецкой области. Об этом говорится в материале Time о президенте Владимире Зеленском, который был опубликован 30 октября.

Автор статьи Саймон Шустер в своем материале ссылается на помощников украинского президента. Они рассказали, что еще до наступления зимы все смогут увидеть "масштабные изменения в военной стратегии", а также "серьезные перестановки" в команде Владимира Зеленского.

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"Нужно уволить по меньшей мере одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление", — говорится в сообщении.

В то же время, автор статьи имел разговор с высокопоставленным представителем ВСУ. По его словам, у некоторых командиров практически нет выбора и они не могут не подчиняться приказам сверху. В качестве примера привели наступление на Донбассе.

Военный рассказал, что в начале октября политическое руководство в Киеве якобы потребовало провести операцию для полного освобождения Горловки в Донецкой области, однако ресурсов на это нет.

"Чем? У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?" — заявил офицер.

В материале также отмечается, что в некоторых родах войск в первую очередь есть дефицит не в оружии, а в людях. Один из близких помощников Владимира Зеленского заявил, что даже если Запад своевременно все поставит, то "у нас не будет людей, чтобы все использовать".

Напомним, 30 октября Владимир Зеленский заявил, живет давно в страхе, что Третья мировая война может начаться в Украине, после чего перейти в страны Азии, а затем "взорваться" где-нибудь еще. Это и есть причина, по которой нужно остановить российскую агрессию сейчас.