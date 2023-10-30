Автор статті Саймон Шустер із посиланням на анонімного високопоставленого офіцера повідомив, що військові одразу дали зрозуміти, що для операції зі звільнення великого міста на Донбасі не вистачає ресурсів.

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Політичне керівництво України на початку жовтня могло вимагати провести операцію зі звільнення міста Горлівка в Донецькій області. Про це йдеться в матеріалі Time про президента Володимира Зеленського, який було опубліковано 30 жовтня.

Автор статті Саймон Шустер у своєму матеріалі посилається на помічників українського президента. Вони розповіли, що ще до настання зими всі зможуть побачити "масштабні зміни у військовій стратегії", а також "серйозні перестановки" в команді Володимира Зеленського.

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"Потрібно звільнити щонайменше одного міністра, а також високопоставленого генерала, який відповідає за контрнаступ", — йдеться в повідомленні.

Водночас автор статті мав розмову з високопоставленим представником ЗСУ. За його словами, у деяких командирів практично немає вибору і вони не можуть не підкорятися наказам згори. Як приклад навели наступ на Донбасі.

Військовий розповів, що на початку жовтня політичне керівництво в Києві нібито зажадало провести операцію для повного визволення Горлівки в Донецькій області, однак ресурсів на це немає.

"Чим? У них немає ні людей, ні зброї. Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?" — заявив офіцер.

У матеріалі також наголошується, що в деяких родах військ насамперед є дефіцит не в зброї, а в людях. Один із близьких помічників Володимира Зеленського заявив, що навіть якщо Захід своєчасно все поставить, то "у нас не буде людей, щоб усе використовувати".

Нагадаємо, 30 жовтня Володимир Зеленський заявив, що живе давно в страху, що Третя світова війна може розпочатися в Україні, після чого перейти в країни Азії, а потім "вибухнути" десь іще. Це і є причина, через яку потрібно зупинити російську агресію зараз.