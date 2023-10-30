"Это несправедливо": более 123 млн грн боевых выплат выдали за службу в тылу, — Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир считает, что несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не выполняет задания под прямым огнем противника.

Related video

В Украине более 123 миллионов гривен было выплачено дополнительное вознаграждение военнослужащим, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли боевых задач. Около 60 млн. грн "боевых" было выплачено в Киеве. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в Telegram.

Ведомство провело внутренний аудит в около 40 воинских частях ВСУ. По результатам проверки, были осуществлены выплаты около 60 миллионов гривен "боевых" в пунктах постоянной дислокации (ППД) в столице, а в целом более 123 миллионов гривен такого вознаграждения "выплатили людям, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли боевых задач".

"Служба внутреннего аудита Минобороны выяснила, что действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению", — говорится в сообщении министерства.

Также было обнаружено, что в Киевской области военнослужащие понтонно-мостовой роты получили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, общая сумма "боевых выплат" этим военным составила около 6,5 миллиона гривен.

По данным службы внутреннего аудита МО, действующие правила позволяют командирам воинских частей слишком свободно толковать термины "боевые действия" и "боевое (специальное) задание" и выплачивать дополнительное вознаграждение по своему усмотрению.

Заместитель министра обороне Украины Юрий Джигир, комментируя ситуацию заявил: "Это несправедливо, когда доплату за боевые получают те, кто не под прямым огнем или не поддерживают тех, кто под прямым огнем".

По его словам, ведомство выявляет манипуляции и реагирует на "пробелы для злоупотреблений". В МО Украины также сообщили, что проводят консультации с Генштабом ВСУ, чтобы дополнительные вознаграждения получали только те военнослужащие, которые выполняют боевые задачи и участвуют в боевых действиях.

Ранее, 10 августа сообщалось, что военным ВСУ вернули доплаты в 30 тысяч гривен. В правительстве с радостью сообщили о возвращении денежной мотивации военным, но на практике не все так гладко. При увольнении, доплату воину могут не выплатить, а в горячие точки отправляют после вывода из штата. "Боевые" 100 тысяч гривен нередко приходится выбивать в судах.