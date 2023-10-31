"Это испытание для США": глава республиканцев в Сенате решительно поддержал Украину, — CNN

Сенатор Митч МакКоннелл считает, что если Россия победит в войне, то аппетит главы Кремля Владимира Путина только вырастет и будет распространяться на страны НАТО.

Related video

Глава меньшинства в Сенате Конгресса США республиканец Митч МакКоннелл хочет включить помощь Украине в пакет национальной безопасности вместе с помощью Израилю. Об этом пишет CNN.

По словам МакКоннелла, необходимо показать "тиранам", которые терроризируют Украину и Израиль, последствия.

"Это момент для быстрых и решительных действий, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы и показать реальные последствия тиранам, терроризирующим народ Украины и Израиля", – сказал он.

По его словам, противники США за границей активно следят за тем, что будет предпринимать Вашингтон. Они ждут, чтобы Америка пошатнулась и больше никто не смог бы их сдерживать и заниматься поддержкой безопасности в мире.

МакКоннелл заявил, что о Китае, России и Иране нужно думать как об оси зла.

"Это не только испытание для Украины. Это испытание для Соединенных Штатов и свободного мира. И путь к большей безопасности для всех нас прост: помочь Украине выиграть войну", — подчеркнул политик.

Издание пишет, что МакКоннелл оппонирует членам его собственной партии, которые выступают против помощи Украине. Сенатор считает, что если Россия победит в войне, то аппетит главы Кремля Владимира Путина только вырастет. Он будет распространяться на территорию НАТО, а это прямая угроза Альянсу и Соединенным Штатам.

Напомним, что недавно избранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил новый пакет военной помощи только Израилю. По словам журналистов, Джонсон считает, что на помощь Иерусалиму нужно выделить 14,3 млрд долларов. Соответствующий проект закона уже внесен в Конгресс. Его, скорее всего, рассмотрят уже на этой неделе.