"Це випробування для США": глава республіканців у Сенаті рішуче підтримав Україну, — CNN

Сенатор Мітч МакКоннелл вважає, що якщо Росія переможе у війні, то апетит очільника Кремля Володимира Путіна тільки зросте і поширюватиметься на країни НАТО.

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Глава меншості в Сенаті Конгресу США республіканець Мітч МакКоннелл хоче включити допомогу Україні до пакета національної безпеки разом із допомогою Ізраїлю. Про це пише CNN.

За словами МакКоннелла, необхідно показати "тиранам", які тероризують Україну та Ізраїль, наслідки.

"Це момент для швидких і рішучих дій, щоб запобігти подальшим жертвам і показати реальні наслідки тиранам, які тероризують народ України та Ізраїлю", — сказав він.

За його словами, противники США за кордоном активно стежать за тим, що робитиме Вашингтон. Вони чекають, щоб Америка похитнулася і більше ніхто не зміг би їх стримувати і займатися підтримкою безпеки у світі.

МакКоннелл заявив, що про Китай, Росію та Іран потрібно думати як про вісь зла.

"Це не тільки випробування для України. Це випробування для Сполучених Штатів і вільного світу. І шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну", — підкреслив політик.

Видання пише, що МакКоннелл опонує членам його власної партії, які виступають проти допомоги Україні. Сенатор вважає, що якщо Росія переможе у війні, то апетит глави Кремля Володимира Путіна тільки зросте. Він поширюватиметься на територію НАТО, а це пряма загроза Альянсу та Сполученим Штатам.

Нагадаємо, що нещодавно обраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон запропонував новий пакет військової допомоги тільки Ізраїлю. За словами журналістів, Джонсон вважає, що на допомогу Єрусалиму потрібно виділити 14,3 млрд доларів. Відповідний проєкт закону вже внесено до Конгресу. Його, найімовірніше, розглянуть уже цього тижня.