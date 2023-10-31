Облетели несколько областей: ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе

Воздушная тревога из-за дронов продолжалась более трех часов. Последние вражеские БПЛА сбили в Хмельницкой области.

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В ночь на 31 октября российские войска атаковали Украину дронами. Так, первый вражеский БПЛА заметили в Николаевской области. О нем в 00:59 сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Зафиксирован БПЛА типа "Shahed" в Николаевской области", — сказано в сообщении.

Уже в 01:21 стало известно о работе ПВО в регионе. Затем в 01:55 воздушные силы сообщили, что дроны движутся в сторону Кировоградской области.

После на мониторинговом Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что дроны-камикадзе движутся в сторону Винницкой области, но по ним продолжают работать силы ПВО.

"Мопед(ы) пролетают пересечение Кировоградской и Винницкой областей северо-западным курсом", — сказано в сообщении.

Воздушная тревога в Украине

Позже это подтвердили и в Воздушных Силах. Уже в 03:57 в ВСУ заявили, что дроны направляются в сторону Хмельницкой области.

"Мопед(ы) летят через север Винницкой области западным курсом, то есть в сторону Хмельницкой области", — подтвердил информацию "Николаевский Ванек".

Как сообщило "Суспільне.Хмельницький", жители области услышали звуки взрывов. Это сработали силы ПВО.

В 04:14 Воздушные силы ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин у себя в Facebook написал, что в результате атаки дронов пострадавших и разрушений нет.

"Хмельницкая область благодарна нашим силам ПВО за надежную оборону", — написал он.

Напомним, что 30 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали автобус маршрутного такси в Херсоне. По данным начальника ОВА Романа Прокудина, в результате вражеского обстрела семеро человек получили ранения различной степени тяжести.

"36-летняя херсонка получила тяжелые ранения. Также женщину, 69 лет, госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести", — сообщил Прокудин.