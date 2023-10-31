В каких случаях можно отказаться от получения повестки: юрист назвала три условия

В случае отказа от повестки представитель ТЦК и СП должен составить соответствующий акт в присутствии свидетелей. После этого дело передается на рассмотрение руководителей ТЦК, которые могут взыскать штраф за нарушение правил воинского учета, рассказала юрист.

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Существуют случаи, когда военнообязанный может отказаться от получения повестки. Об этом сообщила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина".

Юрист отметила, что в Украине есть законные способы отказаться от повестки, однако нужно понимать все риски и то, что этого нельзя сделать без объективных причин. В частности, для этого военнообязанный должен иметь конкретные и уважительные причины, а именно:

указаны неправильные данные получателя в повестке (если она адресована другому);

неуполномоченное лицо вручает повестку;

на повестке нет печати или подписи комиссара ТЦК и СП.

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По словам Козян, в случае отказа от повестки, представитель ТЦК должен составить акт об отказе в присутствии свидетелей. Она отметила, что следует помнить, что незначительная ошибка в повестке не считается уважительной причиной для отказа от ее получения или неприбытия в ТЦК и СП. В частности, в случае неявки в военкомат в указанное время может наступить административная ответственность, предусматривающая штраф. Кроме этого, при наличии соответствующих постав может наступить уголовная ответственность, пояснила юрист.

"После фиксации вашего отказа от получения повестки и составления акта, дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП, который в результате может взыскать штраф за нарушение правил воинского учета", — сказала она.

Козян добавила, что в суде можно обжаловать штраф. В частности, именно в суде ТЦК и СП будет доказывать, что военнообязанный нарушил правила учета, а потому ответственность должен нести именно за это, а не за отказ от повестки.

Напомним, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала, что работодатели могут вручать повестки работникам. Кроме этого, на них возлагается контроль за своевременное прибытие мужчины к месту, указанному в повестке.

Военный и экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что четкие сроки службы и закон о демобилизации могут повысить желание украинцев идти воевать. По его словам, чтобы не ухудшить ситуацию на фронте, бойцам, которые с первых дней войны воюют, нужно найти замену.