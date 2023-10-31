В России заявили о создании новой крылатой ракеты для истребителей Су-57: что известно

По словам пропагандистов, размер ракеты уменьшился за счет новой конструкции крыла, внутренней компоновки и применения малоразмерного турбореактивного двигателя.

Related video

Российские медиа заявили о создании новой крылатой ракеты большой дальности, которыми оснастят истребители Су-57. Соответствующая информация появилась на сайте пропагандистского издания "РИА Новости".

Ракета является меньшей по размеру по сравнению с теми, которые применяются на стратегических самолетах-бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160, однако имеет такую же дальность полета. В частности, ракеты большой дальности могут поразить цель на расстоянии более 600 километров.

Отмечается, что размер ракеты уменьшился за счет новой конструкции крыла, внутренней компоновки и применения малоразмерного турбореактивного двигателя.

Также пропагандистское издание пишет, ссылаясь на другой источник, что такие крылатые ракеты уже применяли на войне против Украины.

Добавим, бомбардировщик-истребитель Су-57 был разработан российской компанией "Объединенная авиастроительная корпорация" и принят на вооружение в 2018 году. Он разрабатывался на замену МиГ-29 и Су-27. Также ранее в России заявляли, что начали использовать современный самолет в войне с Украиной через две-три недели после начала полномасштабного вторжения.

На момент публикации материала пресс-служба Минобороны РФ официально не комментировала информацию о создании новой крылатой ракеты.

Разработка ракет в РФ — что известно

По словам экспертов, немалое количество атак по Украине Россия осуществляла устаревшими ракетами времен СССР. Более современную часть своих вооружений государство-агрессор использовало еще в начале полномасштабного вторжения.

Так, у оккупантов заканчиваются запасы высокоточного оружия, однако пополнить их они не могут из-за санкций, ведь промышленность РФ зависит от западных поставок.

Также недавно обозреватели Bulgarian Military сообщили о модификации российской аэробаллистической ракеты "Кинжал". В отличие он предыдущей версии появилась возможность корректировки наведения ракеты на цель в полете. Ранее корректировать направление ракеты можно было только перед стартом.

Напомним, 19 сентября в России заявили об увеличении производства ракет "Кинжал" и "Искандер" в 10 раз. По мнению иностранных СМИ, Россия должна увеличить производство, чтобы иметь возможность конкурировать с Силами обороны Украины, которые получат западную боевую технику.

Также в июле заявлялось об увеличении производства Россией самолетов Су-34, Су-30 и Су-35 вдвое. Темпы производства увеличили за счет модернизации мощностей.