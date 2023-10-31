Попытка прорыва к Купянску: 32 бригада применила дрон камикадзе против вражеского танка (видео)

По словам украинских защитников, в районе Купянска возросла интенсивность боев. Российские захватчики бросают на штурмы все силы и не оставляют попыток пробиться в город.

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Российские войска потеряли танк благодаря точному удару дрона камикадзе. Видео опубликовано в Facebook 32-й отдельной механизированной бригады.

На видео тяжелая бронетехника россиян продвигается по полю. Впоследствии украинские защитники отправили беспилотник, который попал в башню танка.

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"Слава Украине! Героям слава! Стоим за свое", — говорится в заметке.

Бойцы рассказали, что неделя началась с тяжелых боев. Враг бросает на штурмы все силы и не оставляет попыток пробиться в Купянск Харьковской области.

Ситуация от Генштаба ВСУ

В Харьковской области на Купянском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба от 31 октября, российские войска вели бесполезные штурмовые действия. Это произошло в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили 2 атаки противника.

В целом на Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Напомним, 30 октября аналитики Институт изучения войны сообщил, что у контратак ВСУ могут быть ограниченные успехи в районе Купянск-Сватово-Кременная. Возможно, удалось вернуть некоторые позиции в районе Райгородки, что в 12 км от Сватово. Со стороны россиян продолжаются попытки занять левый берег реки Оскол. По утверждениям российских источников, продвижение, в частности подразделений ВДВ, наблюдалось в направлении Купянска и в районе Кременной.