Работа "зернового коридора", ПВО и бои на трех направлениях: Зеленский провел "важную Ставку"

В Международный день Черного моря президент Владимир Зеленский провел тематическое совещание с военными руководителями. Оно касалось, в частности, Черноморского флота РФ и производства отечественного оружия.

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Президент Владимир Зеленский 31 октября провел "длительную, важную" Ставку. Деталями обсуждения он поделился в соцсетях.

"В Международный день Черного моря — о безопасности именно в этом регионе", — подчеркнул украинский лидер.

Во время Ставки обсуждались беспрепятственная работа "зернового коридора", угрозы со стороны ВС РФ для мирного судоходства и снижение возможностей российского флота. Президент заслушал доклады командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, начальника ГУР МО Кирилла Буданова и председателя СБУ Василия Малюка.

Также на Ставке говорили о безопасности Одесской области, в частности о защите местных, энергетики и портов.

"Усиление региональной системы ПВО. Так же усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах", — отметил Зеленский.

Он сообщил, что о ситуации докладывал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Военное руководство доложило лидеру и о ситуации на фронте. В частности, речь шла о боях в районе Купянска, Авдеевки и Херсона. Президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и нескольких военных командующих — Александра Сырского, Александра Тарнавского, Андрея Гнатова, Эдуарда Москалева и Юрия Содоля.

Напоследок на Ставке обсудили наращивание производства в Украине артиллерийских систем и снарядов натовского стандарта. Зеленскому доложили о графиках поставок вооружения от партнеров. В разговоре участвовали глава Минобороны Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Напомним, президент Владимир Зеленский в Международный день Черного моря напомнил, что акватория имеет стратегическое значение не только для соседей Украины.

В СМИ распространяли информацию, что Украина приостановила движение судов по "зерновому коридору". В Мининфраструктуры отреагировали на слухи и рассказали о работе коридора.