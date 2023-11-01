Исторический визит: американские бомбардировщики B-1B Lancer прибыли в Турцию (фото)

Стратегические бомбардировщики прибыли на совместные учения на важный базе Инджирлик. Визит состоялся на фоне сильного ухудшения отношений между Анкарой и Иерусалимом.

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Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer приземлились в Турции на авиабазу Инджирлик. Визит происходит на фоне значительной напряженности в отношениях между Иерусалимом и Анкарой. Об этом сообщает The War Zone.

По случаю митинга 100-летия Турецкой Республики состоялся пропалестинский митинг, на котором президент Реджеп Эрдоган обвинил Запад в событиях в Секторе Газа, а Израиль назвал оккупантом. После этого в Пентагоне опубликовали детали визита стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Приземление B-1B в Турции

Самолеты принадлежат к 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи по прозвищу "Летучие мыши". Сейчас они дислоцируются на базе Королевских Воздушных сил Фэрфорд в Великобритании для Оперативной бомбардировочной группы Европа 24-1. В Службе распространения визуальной информации Пентагона сообщили, что B-1B Lancer прибыли в рамках ранее запланированной учебной миссии.

На авиабазе самолеты отработали "горячую заправку" — это когда двигатели не выключаются, а бомбардировщик дозаправляют. Такое упражнение помогает уменьшить время для возвращения самолета в небо. После этого пара стратегических бомбардировщиков отбыла на тренировку с турецкими Воздушными силами: танкером KC-135R и F-16.

"Мы рады поддержать и отметить эту историческую операцию по дозаправке в Инджирлик. Она демонстрирует уникальные возможности и стратегическое расположение этой базы. Более того, это подчеркивает для всех, что Турция является важным партнером, а команда "Титана" открыта для сотрудничества", — сказал полковник Роберт Шенеберг, заместитель командира 39-го крыла авиабазы.

Напомним, 10 октября в США совершил первый полет модернизированный бомбардировщик B1-B Lancer Beast.

9 июня в США показали пуск самой мощной ракеты JASSM с бомбардировщика B-1 Bomber.