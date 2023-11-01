Історичний візит: американські бомбардувальники B-1B Lancer прибули в Туреччині (фото)

Стратегічні бомбардувальники прибули на спільні навчання на важливий базі Інджирлік. Візит відбувся на фоні сильного погіршення відносин між Анкарою та Єрусалимом.

Related video

Пара стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer приземлились в Туреччині на авіабазу Інджирлік. Візит відбувається на фоні значної напруженості у стосунках між Єрусалимом та Анкарою. Про це повідомляє The War Zone.

З нагоди мітингу 100-річчя Турецької Республіки відбувся пропалестинський мітинг, на якому президент Реджеп Ердоган звинуватив Захід у подіях в Секторі Гази, а Ізраїль назвав окупантом. Після цього в Пентагоні опублікували деталі візиту стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer.

Приземлення B-1B в Туречинні

Літаки належать до 9-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї на прізвисько "Кажани". Наразі вони дислокуються на базі Королівських Повітряних сил Ферфорд у Великій Британії для Оперативної бомбардувальної групи Європа 24-1. У Службі розповсюдження візуальної інформації Пентагону повідомили, що B-1B Lancer прибули в межах раніше запланованої навчальної місії.

На авіабазі літаки відпрацювали "гарячу заправку" — це коли двигуни не вимикаються, а бомбардувальник дозаправляють. Така вправа допомагає зменшити час для повернення літака в небо. Після цього пара стратегічних бомбардувальників відбула на тренування з турецькими Повітряними силами: танкером KC-135R та F-16.

"Ми раді підтримати і відзначити цю історичну операцію з дозаправлення в Інджирлік. Вона демонструє унікальні можливості та стратегічне розташування цієї бази. Ба більше, це підкреслює для усіх, що Туреччина є важливим партнером, а команда "Титану" відкрита для співпраці", — сказав полковник Роберт Шенеберг, заступник командира 39-го крила авіабази.

Нагадаємо, 10 жовтня в США здійснив перший політ модернізований бомбардувальник B1-B Lancer Beast.

9 червня в США показали пуск найпотужнішої ракети JASSM з бомбардувальника B-1 Bomber.