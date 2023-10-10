В США здійснив перший політ модернізований "Звір" B-1B Lancer (фото)

Літак отримав найновіший пакет модернізації Beast, який отримав оновлену авіоніку, технології та інші системи. Все це має дозволити тримати бомбардувальники в строю до 2040 року.

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7-е бомбардувальне крило на авіабазі Дайесс у штаті Техас здійснило політ модернізованого бомбардувальника B-1B Lancer. Про це повідомляє Air & Space Forces Magazine.

Стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer отримав низку технологічних інновацій в межах нової програми модернізації. Політ відбувся ще на початку вересня, але повідомили про нього тільки 6 жовтня. Зазначається, що Lancer отримав модернізовану систему ідентифікації "свій-чужий", систему передачі даних Link 16, захищений звʼязок, оновлену авіоніку, а також оновлене сховище даних для обробки великих обсягів інформації. Модернізацію назвали "Beast" або "звір" українською.

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"Наші екіпажі дуже раді отримати у свої руки цю нову технологію, яка зменшить їхнє робоче навантаження і дозволить їм зосередитись на бойовому застосуванні самої системи озброєння", — заявили у Повітряних силах.

Зазначається, що Beast є обʼєднанням різних модернізацій в один єдиний програмний пакет, що спрощує подальший процес модернізації та покращує оснащення команди для виконання складних оперативних завдань. Завдяки цьому час на модернізацію скорочується на два роки. В наступні два роки США модернізують ще 22 бомбардувальники.

Модернізація — це крок для збереження боєготовності В-1В у війську до того, як B-21 надійде на озброєння. Також Повітряні сили створюють цифрову 3-D копію літака Lancer, щоб спрогнозувати, де є його слабкі місця. Таким чином у США планують тримати в експлуатації бомбардувальники B-1B щонайменше до 2040 року й надалі.

Нагадаємо, 9 червня в США показали пуск найпотужнішої ракети JASSM з бомбардувальника B-1 Bomber.

13 вересня у США розкрили деталі стратегічного бомбардувальника B-21 Raider.