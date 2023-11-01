Рассылают известным людям: Залужный предупредил о фейковой рассылке от его имени

По информации главнокомандующего ВСУ, неизвестные присылают личные сообщения с предложениями дискредитирующего характера.

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил о распространении о нем фальшивой информации в интернет. Об этом он сообщает в Telegram-канале.

"Вынужден обратить ваше внимание на информационную гигиену", — пишет главнокомандующий.

Залужный отметил, что ранее получил информацию, что кто-то, используя его имя, направляет личные сообщения "определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера".

Генерал просит всех, кто получит что-то подобное, не доверять содержанию сообщения.

"Подчеркиваю: учетная запись @Zaluzhniy_ru в Telegram мне не принадлежит, как и любые другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и тому подобное. Все они фейковые. Единственный канал, где я информирую общество о работе на своей должности — Главнокомандующий ВСУ (верифицированный)", — подчеркнул он.

Залужный поделился с другими официальными страницами, чтобы люди не наткнулись на фейки — в Facebook и Х.

Напомним, в интервью для Фокуса юрист и блогер Марк Фейгин рассказал, что в сети появилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы умер несколько дней назад в своей резиденции на Валдае, однако никаких официальных подтверждений этому предоставлено не было. По его словам, это точно фейк, ведь когда это произойдет, об этом станет известно явно не из какого-то Telegram-канала, в котором регулярно появляется подобная информация.

Также в РФ продолжают распространять фейки о работе биолабораторий и разработке биологического оружия в Украине. На этот раз Министерство обороны России обвинило Украину в подготовке провокации в Николаевской области, в которой якобы будет применяться вирус птичьего гриппа.