Розсилають відомим людям: Залужний попередив про фейкову розсилку від його імені

За інформацією головнокомандувача ЗСУ, невідомі надсилають особисті повідомлення із пропозиціям дискредитуючого характеру.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив про розповсюдження про нього фальшивої інформації в інтернет. Про він це повідомляє у Telegram-каналі.

"Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну", — пише головнокомандувач.

Залужний зазначив, що раніше отримав інформацію, що хтось, використовуючи його ім'я, надсилає особисті повідомлення "певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру".

Генерал просить усіх, хто отримає щось подібне, не довіряти змісту повідомлення.

"Підкреслюю: обліковий запис @Zaluzhniy_ru в Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під ім'ям "Валерий Залужный" тощо. Усі вони фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді — Головнокомандувач ЗСУ (верифікований)", — наголосив він.

Залужний поділився й іншими офіційними сторінками, аби люди не натрапили на фейки — у Facebook та Х.

Нагадаємо, в інтерв’ю для Фокусу юрист і блогер Марк Фейгін розповів, що у мережі з'явилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін нібито помер кілька днів тому у своїй резиденції на Валдаї, проте жодних офіційних підтверджень цьому надано не було. За його словами, це точно фейк, адже коли це станеться, про це стане відомо очевидно не з якогось Telegram-каналу, в якому регулярно з'являється подібна інформація.

Також в РФ продовжують ширити фейки про роботу біолабораторій і розробку біологічної зброї в Україні. Цього разу Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в підготовці провокації у Миколаївській області, в якій начебто застосовуватиметься вірус пташиного грипу.