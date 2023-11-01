503 выстрела за трое суток: артиллеристы ВСУ рассказали о боевой работе пушки L119 (фото)

Во время массированных штурмов российских войск Марьинки артиллеристы десантно-штурмовых войск работали днем и ночью, чтобы отбить атаки.

Related video

В рамках военной помощи Украина получила партию гаубиц L119. Артиллеристы на Марьинском направлении рассказали об эксплуатации артиллерии. Об этом сообщает АрміяInform.

В одном из артиллерийских подразделений Десантно-штурмовых войск рассказали о работе на 105-мм гаубицах L119. Военные говорят, что такое же оружие используют британские и американские военные для огневой поддержки аэромобильных подразделений или легкой пехоты. По словам командира пушки, младшего сержанта Александра, за 10 месяцев почти ежедневного использования L119 еще ни разу не подвела.

Сам Александр ушел на фронт добровольно и в декабре 2022 года его вместе с собратьями отправили в учебный центр, где они учились на L119. Процесс прошел быстро, поэтому 31 декабря военные уже отправляли "новогодние подарки" по оккупантам.

Расчет L119 Фото: АрміяInform

"Во время выстрела вы почти не увидите пламя из ствола, а ее небольшой размер и вес позволяют силами расчета быстро забрать пушку с огневой позиции, закатить под деревья или в укрытие и легко замаскировать. L119 точнее подобных российских (советских) аналогов благодаря более современной системе наведения, но и более требовательна к техническому обслуживанию", — продолжает говорить Александр.

Также он добавил, что во время недавних штурмов российских оккупантов Марьинки они за 3 суток сделали 503 выстрела. Военный рассказал, что несмотря на распространенное мнение, что 105-мм пушка не способна уничтожить танк, его расчету удалось это сделать.

L119 за время эксплуатации ни разу не подвела бойцов Фото: АрміяInform

"Несколько месяцев назад около двух часов ночи мы получили координаты для открытия огня. Выполнив боевую задачу, мы замаскировали пушку и вернулись в укрытие. Через несколько минут на нас вышел командир и сказал, что мы можем нарисовать на стволе пушки танк. Это был первый уничтоженный вражеский танк в нашей батарее", — резюмировал Александр.

Напомним, 10 сентября командование ДШВ показало работу расчетов гаубиц L119.

Фокус разбирался, какое оружие будет изготавливать BAE Systems в Украине.