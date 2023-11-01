503 постріли за три доби: артилеристи ЗСУ розказали про бойову роботу гармати L119 (фото)

Під час масованих штурмів російських військ Марʼїнки артилеристи десантно-штурмових військ працювали вдень та вночі, щоб відбити атаки.

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В межах військової допомоги Україна отримала партію гаубиць L119. Артилеристи на Марʼїнському напрямку розказали про експлуатацію артилерії. Про це повідомляє АрміяInform.

В одному з артилерійських підрозділів Десантно-штурмових військ розказали про роботу на 105-мм гаубицях L119. Військові кажуть, що таку саму зброю використовують британські та американські військові для вогневої підтримки аеромобільних підрозділів або легкої піхоти. За словами командира гармати, молодшого сержанта Олександра, за 10 місяців майже щоденного використання L119 ще жодного разу не підвела.

Сам Олександр пішов на фронт добровільно й у грудні 2022 року його разом з побратимами відправили у навчальний центр, де вони навчались на L119. Процес пройшов швидко, тому 31 грудня військові вже відправляли "новорічні подарунки" по окупантах.

Розрахунок L119 Фото: АрміяInform

"Під час пострілу ви майже не побачите полум’я зі ствола, а її невеликий розмір і вага дозволяють силами розрахунку швидко забрати гармату з вогневої позиції, закотити під дерева або в укриття та легко замаскувати. L119 точніша за подібні російські (радянські) аналоги завдяки більш сучасній системі наведення, але й більш вибаглива до технічного обслуговування", — продовжує казати Олександр.

Також він додав, що під час нещодавніх штурмів російських окупантів Марʼїнки вони за 3 доби зробили 503 постріли. Військовий розповів, що попри поширену думку, що 105-мм гармата не здатна знищити танк, його розрахунку вдалося це зробити.

L119 за час експлуатації жодного разу не підвела бійців Фото: АрміяInform

"Кілька місяців тому близько другої години ночі ми отримали координати для відкриття вогню. Виконавши бойове завдання, ми замаскували гармату й повернулися в укриття. За кілька хвилин на нас вийшов командир і сказав, що ми можемо намалювати на стволі гармати танк. Це був перший знищений ворожий танк у нашій батареї", — резюмував Олександр.

Нагадаємо, 10 вересня командування ДШВ показало роботу розрахунків гаубиць L119.

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