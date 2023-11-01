В Мариуполе прогремел мощный взрыв: оккупанты в порту применили дымовую завесу (фото)

Оккупанты использовали маскировку по аналогии с крымской, заявил советник мэра города.

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Во временно захваченном Мариуполе прогремел громкий взрыв. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, прогремело в районе разрушенного металлургического комбината "Азовсталь".

"Слышали все районы города. Источник взрыва — российская ПВО в районе Азовстали. Одновременно в Мариупольском порту была включена дымовая маскировка, аналогичная крымской", — добавил советник мэра Мариуполя.

Он отметил, что российская авиация работает вместе с ПВО над портом.

"Небо над портом сейчас. Российская авиация нервничает вместе с ПВО. Может, снова посбивают друг друга?" — спросил он.

Отметим, что оккупанты используют табельные средства аэрозольной маскировки, в частности, в Крыму. 17 сентября там российские средства ПВО якобы сбили БПЛА самолетного типа. Тогда оккупационный губернатор Михаил Розважаев рассказал, что дым в районе Южной бухты — это именно средства аэрозольной маскировки.

Тем временем оккупанты заявили о перехвате 7 украинских ракет, которые летели на Крым через Херсонскую область. По сообщению так называемой местной власти, на Крымском мосту пустили дымовую завесу.

Ранее, 30 октября, российские оккупанты на полуострове пожаловались на масштабную атаку морских дронов и об осуществлении противодиверсионных мероприятий.