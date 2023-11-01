У Маріуполі прогримів потужний вибух: окупанти у порту застосували димову завісу (фото)

Окупанти використали маскування за аналогією до кримського, заявив радник мера міста.

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У тимчасово захопленому Маріуполі прогримів гучний вибух. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, прогриміло у районі зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь".

"Чули всі райони міста. Джерело вибуху — російська ППО в районі Азовсталі. Одночасно в Маріупольському порту було увімкнено димове маскування, аналогічне кримському", — додав радник мера Маріуполя.

Він зазначив, що російська авіація працює разом з ППО над портом.

"Небо над портом зараз. Російська авіація нервує разом з ППО. Може, знов позбивають один одного?" — запитав він.

Зазначимо, що окупанти використовують табельні засоби аерозольного маскування, зокрема, в Криму. 17 вересня там російські засоби ППО нібито збили БПЛА літакового типу. Тоді окупаційний губернатор Михайло Розважаєв розповів, що дим у районі Південної бухти – це саме засоби аерозольного маскування.

Тим часом окупанти заявили про перехоплення 7 українських ракет, які летіли на Крим через Херсонщину. За повідомленням так званої місцевої влади, на Кримському мосту пустили димову завісу.

Раніше, 30 жовтня, російські окупанти на півострові поскаржилися на масштабну атаку морських дронів і про здійснення протидиверсійних заходів.