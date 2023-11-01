Минобороны готовит комплексную реформу ТЦК: что известно

По словам источника журналистов в Минобороны, реформа ТЦК и СП "более комплексная и широкая", чем смарт-мобилизация, анонсированная Минцифры.

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В июне 2023 года Министерство обороны Украины разработало концепцию изменений деятельности ТЦК и СП. Планируется реформировать несколько направлений работы. Об этом пишет журнал Forbes Ukraine, со ссылкой на документ, предоставленный им для ознакомления оборонным ведомством.

"Мы наняли бизнес-аналитиков в июне, еще до скандала с одесским военкомом, чтобы создать концепцию реформы", – сообщил на условиях анонимности один из бывших топ-чиновников Минобороны, ссылаясь на деликатность вопроса.

Источник также добавил, что к разработке реформы подключилось Министерство цифровой трансформации, которому нужно было решить вопрос мобилизации мобилизацией операторов для "Армии дронов".

Предварительной подготовкой концепции реформы занимались специалисты оборонного ведомства. Результатом их работы стал 16-страничный документ, в котором подробно изложены существующие проблемы ТЦК и способы их решения.

Концепция реформы ТЦК и СП предусматривает изменения в следующих направлениях:

способ учета военнообязанных;

предварительный отбор военных;

система оповещений;

призыв на воинскую службу по мобилизации и др.

В частности, среди проблем предварительного отбора военных указаны ручная обработка данных и формальность критериев. В качестве способов решения проблемы команда Минобороны предлагает автоматизировать процесс отбора и создать систему рекрутинга. Подразумевается, что будут созданы рекрутинговые агентства по подбору военнослужащих по определенным специальностям, аналогичные гражданским HR-компаниям и интернет-портал, где будут размещаться армейские вакансии.

Это решение перекликается с анонсированной главой Минцифры Михаилом Федоровым смарт-мобилизацией.

"Смарт-мобилизация, которую объявил Федоров, это его идея рекрутинга для операторов-дронов. Реформа, которую готовит Минобороны, гораздо более комплексная и широкая", – рассказал бывший сотрудник Минобороны, добавив, что о планах оборонного ведомства известно меньше, потому что оно "хуже бегает с презентациями".

Среди критериев оценки успешности реформ указаны:

защита прав и свобод военнообязанных в процессе мобилизации;

справедливость;

качество и количество работы ТЦК;

противодействие коррупции.

Другой источник издания в оборонном ведомстве, знакомый с темой, сообщил, то после кадровых изменений в Минобороны реформа продолжилась.

Напомним, в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных. Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.

Ранее Фокус писал, что в Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию". Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что изменится.