Міноборони готує комплексну реформу ТЦК: що відомо

За словами джерела журналістів у Міноборони, реформа ТЦК і СП "більш комплексна і широка", ніж смарт-мобілізація, анонсована Мінцифри.

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У червні 2023 року Міністерство оборони України розробило концепцію змін діяльності ТЦК і СП. Планується реформувати кілька напрямків роботи. Про це пише журнал Forbes Ukraine, з посиланням на документ, наданий їм для ознайомлення оборонним відомством.

"Ми найняли бізнес-аналітиків у червні, ще до скандалу з одеським військкомом, щоб створити концепцію реформи", — повідомив на умовах анонімності один із колишніх топ-чиновників Міноборони, посилаючись на делікатність питання.

Джерело також додало, що до розробки реформи долучилося Міністерство цифрової трансформації, якому потрібно було вирішити питання мобілізації мобілізацією операторів для "Армії дронів".

Попередньою підготовкою концепції реформи займалися фахівці оборонного відомства. Результатом їхньої роботи став 16-сторінковий документ, у якому детально викладено наявні проблеми ТЦК і способи їх вирішення.

Концепція реформи ТЦК і СП передбачає зміни в таких напрямах:

спосіб обліку військовозобов'язаних;

попередній відбір військових;

система оповіщень;

призов на військову службу за мобілізацією та ін.

Зокрема, серед проблем попереднього відбору військових вказані ручне опрацювання даних і формальність критеріїв. Як способи вирішення проблеми команда Міноборони пропонує автоматизувати процес відбору і створити систему рекрутингу. Мається на увазі, що будуть створені рекрутингові агентства з підбору військовослужбовців за певними спеціальностями, аналогічні цивільним HR-компаніям, та інтернет-портал, де розміщуватимуться армійські вакансії.

Це рішення перегукується з анонсованою главою Мінцифри Михайлом Федоровим смарт-мобілізацією.

"Смарт-мобілізація, яку оголосив Федоров, це його ідея рекрутингу для операторів-дронів. Реформа, яку готує Міноборони, набагато комплексніша і ширша", — розповів колишній співробітник Міноборони, додавши, що про плани оборонного відомства відомо менше, тому що воно "гірше бігає з презентаціями".

Серед критеріїв оцінки успішності реформ вказані:

захист прав і свобод військовозобов'язаних у процесі мобілізації;

справедливість;

якість і кількість роботи ТЦК;

протидія корупції.

Інше джерело видання в оборонному відомстві, знайоме з темою, повідомило, то після кадрових змін у Міноборони реформа продовжилася.

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, для чого формують загальну базу військовозобов'язаних. Запровадження єдиної бази зробить доступним оформлення пільг для ветеранів, а також спростить проходження ВВК.

Раніше Фокус писав, що в Україні планують запустити "смарт-мобілізацію". Глава Мінцифри Михайло Федоров розповів, що зміниться.