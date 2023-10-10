Мобілізація в Україні: які документи повинні бути у працівників ТЦК при врученні повістки

В Міністерстві юстиції України зазначили, що співробітники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов'язаних.

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Представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які займаються врученням повісток військовозобов'язаним, можна просити пред'явити документи, адже не у всіх є такі повноваження. Деталі про це роз'яснили в Міністерстві юстиції України.

В Мінюсті наголосили, що працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян та військовозобов'язаних. Саме тому на практиці вони патрулюють спільно з представниками Нацполіції й вручають повістки чоловікам.

Перевіряти документи можуть лише уповноважені представники:

Національної поліції України,

Служби безпеки України,

Національної Гвардії України,

Державної прикордонної служби України,

Державної міграційної служби України,

Державної митної служби України,

Збройних сил України;

Які документи повинні мати працівники поліції

За п. 5 Постанови КМУ № 1456, поліцейські та працівники ТЦК мають пред’явити на вимогу наказ коменданта про право на перевірку документів, в якому вказане прізвище особи, яка здійснює перевірку.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 ЗУ "Про Національну поліцію", звертаючись до особи для перевірки документів поліцейський зобов’язаний:

назвати своє прізвище, посаду, службове звання;

пред’явити жетон, своє службове посвідчення, копію наказу коменданта на вимогу;

дати можливість ознайомитися із наявною там інформацією;

назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Важливо зазначити, що поліцейський не зобов’язаний передавати особі своє посвідчення, а повинен тримати його у своїх руках.

Які документи можна вимагати у працівників ТЦК

Постанова №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки" закріпляє права та обов’язки працівників ТЦК. Відповідно до одного з пунктів Положення громадяни мають право перевіряти документи уповноважених осіб перед врученням повісток.

Таким чином уповноважені представники ТЦК перед врученням повістки на вимогу українця зобов’язані пред’явити:

наказ коменданта щодо перевірки документів (або копію);

службове посвідчення ТЦК, яке підтверджує, що вони саме ті, хто вказаний в наказі коменданта про перевірку документів;

наказ або розпорядження ТЦК, яким уповноважено зазначених осіб на вручення повісток;

назвати підставу визначену у п. 7 Порядку перевірки.

Хто має право вручити повістку

Повістку необов’язково має вручати працівник ТЦК та СП. Вона може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством.

Таким чином повістку можуть вручати:

представники органу СБУ;

представники підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов’язаний;

управителі багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, що право на відтермінування від мобілізації мають студенти та особи, які потребують цього за станом здоров'я, або ті, хто доглядає за хворими родичами. Також існують категорії осіб, які не підлягають призову на службу.

Адвокат Роман Сімутін заявив, що військкоми не можуть затримувати і примусово доставляти військовозобов'язаних до ТЦК і СП. За його словами, це можуть робити тільки поліція, СБУ, прикордонники, воєнізована охорона режимних об'єктів і об'єктів, що охороняються, та військова служба правопорядку.