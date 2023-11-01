Отпуска для военных: какие доступны и как их получить — разъяснения юристов

По информации юристов, если отпуск военным использован до завершения года, то отпускные деньги нужно будет вернуть за ту часть года, которая не отработана.

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Сроки и процедуры предоставления отпусков для военных всех категорий во время военного положения регулируются принятым 30 июня 2023 года законопроектом Украины №9342. О его основных положениях рассказывают юристы компании MORIS Виталий Гуренко и Ростислав Соботник.

Какие виды отпусков доступны военным

Во время военного положения отпуска для военных регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

До принятия законопроекта №9342 срок отпуска военнослужащих был на 20 дней меньше. Однако предполагалось, что бойцы могут брать до 10 дней основного отпуска и до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам.

Согласно законопроекту №9342 отпуска для кадровых и мобилизованных военных составляют:

основной отпуск — не более 30 дней в год. Предоставляется частями — не более 15 дней одновременно;

отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам — не более 10 дней;

отпуска военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами;

отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В случае необходимости домашнего ухода — не более чем до достижения им шестилетнего возраста. Если оба родителя являются военнослужащими, такой отпуск предоставляется одному из них по их решению;

отпуска для лечения в связи с болезнью или для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) по заключению ВВК с сохранением денежного обеспечения. Продолжительность такого отпуска — от одного до четырех месяцев (кроме исключений). Лечение за границей не может превышать 12 месяцев подряд.

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Кроме того, законодательным образом определены отпуска для других категорий военных:

военнослужащие срочной службы — 30 дней (не более 15 дней одновременно);

курсанты (слушатели) высших военных учебных заведений — каникулярный отпуск: зимний — не дольше 10 дней, летний — не дольше 20 дней.

Юристы обращают внимание, что использованное на дорогу время не учитывается в продолжительность отпуска. Оно учитывается отдельно и не может превышать двое суток в одну сторону.

Как оформить отпуск военному

Алгоритм получения военным отпуска следующий:

военнослужащий подает командиру подразделения рапорт о предоставлении отпуска;

рапорт, подписанный командиром подразделения, подается командиру воинской части через штаб;

издается приказ командиру воинской части о предоставлении ежегодных основных отпусков. Это происходит не позднее чем за две недели до установленного срока графиком отпусков.

Юристы отмечают, что военному, который отправляется в отпуск, выдают отпускной билет. Когда он добирается до места отпуска, военнослужащий должен стать на учет, а в конце отпуска — сняться с него.

"Отпуск может быть продлен в случае задержки на пути к месту проведения отпуска или невозможности выезда с места проведения отпуска вследствие непредвиденных препятствий в сообщении или из-за болезни военнослужащего. Это происходит на основании документов, удостоверенных должностными лицами", — отмечают специалисты.

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Компенсация за неиспользованный отпуск

Компенсация предусматривается мобилизованным военным, которые увольняются или демобилизуются.

Законопроект №9638, вступивший в силу 5 октября этого года, внес изменения относительно компенсации неиспользованных дней отпуска. Согласно п. 10-1 ст. 14 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", денежная компенсация выплачивается в год увольнения за неиспользованные дни:

ежегодного основного отпуска;

дополнительного отпуска;

дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

специального дополнительного отпуска для участников боевых действий продолжительностью 14 дней, предусмотренного ст. 16-2 Закона Украины "Об отпусках".

Специалисты подчеркивают: военнослужащим срочной службы компенсация не предусмотрена.

Если военного уволили или демобилизовали до завершения года, а он уже использовал все дни отпуска, из его зарплаты вычитают сумму за ту часть года, которую он не отработал.

Согласно ст. 22 этого же закона в случае гибели или смерти военного компенсация за неиспользованные дни отпуска выплачивается членам его семьи. Если их нет, возмещение засчитывается в наследство.

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