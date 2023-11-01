Две картографические платформы Китая убрали с карт название Израиля, — СМИ (фото)

По данным журналистов, такой подход свойственен дипломатии официального Пекина и в то же время идет вразрез с пристальным вниманием к составлению собственной карты.

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С крупнейших картографических платформ КНР от компаний Alibaba и Baidu исчезло название Израиля. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Такой подход свойственен дипломатии официального Пекина и в то же время идет вразрез с пристальным вниманием, с которым в Китае подходят к составлению собственной карты, отмечают авторы публикации.

На цифровых картах Baidu на китайском языке обозначены международно признанные границы Израиля, Палестины и ключевых городов. Но нет четкого название страны. Рядом с Израилем есть названия соседних стран, таких как Египет, Сирия, Иордании и Ливан.

То же наблюдается и на картах Amap компании Alibaba, где отмечены даже такие небольшие страны, как Люксембург.

Пока неясно, новые ли это изменения, или же так было и прежде. Но пользователи китайского интернета стали обсуждать несоответствия на картах уже после атаки боевиков ХАМАС на Израиль, пишет WSJ.

Китайская карта

Власти КНР на протяжении многих лет резко протестовали и налагали штрафы, когда зарубежные компании, например операторы отелей, неверно, по их мнению, отмечали китайскую территорию. Например, когда территория Южно-Китайского моря, не считающейся международно признанной как территория КНР, была отмечена только пунктирной линией.

Официальные лица из Alibaba и Baidu не комментировали вопрос с картами.

После атаки ХАМАС 7 октября, как пишет израильское издание Haaretz, власти КНР не осудили массового убийства в Израиле, а лишь "действия, наносящие ущерб мирному населению".

Позднее с объявлением войны Пекин заявил, что действия Израиля в Секторе Газа "вышли за рамки самообороны".

В конце октября представители Китая и России наложили вето на предложенный Вашингтоном проект резолюции Совбеза ООН относительно ближневосточного конфликта. Российский проект также не был принят.

Напомним, что после нападения боевиков ХАМАС Израиль столкнулся с новыми вызовами — может открыться второй фронт со стороны Хезболлы, считающейся еще более мощной прокси-силой Ирана.

Также сообщалось, что представители ХАМАС анонсировали новые атаки — до тех пор, пока существует Израиль.