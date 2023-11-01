Дві картографічні платформи Китаю прибрали з карт назву Ізраїлю, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, такий підхід властивий дипломатії офіційного Пекіна і водночас суперечить пильній увазі до складання власної карти.

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З найбільших картографічних платформ КНР від компаній Alibaba і Baidu зникла назва Ізраїлю. Про це пише The Wall Street Journal.

Такий підхід властивий дипломатії офіційного Пекіна і водночас суперечить пильній увазі, з якою в Китаї підходять до складання власної карти, зазначають автори публікації.

На цифрових картах Baidu китайською мовою позначені міжнародно визнані кордони Ізраїлю, Палестини та ключових міст. Але немає чіткої назви країни. Поруч з Ізраїлем є назви сусідніх країн, таких як Єгипет, Сирія, Йорданія та Ліван.

Те саме спостерігається і на картах Amap компанії Alibaba, де відзначені навіть такі невеликі країни, як Люксембург.

Наразі незрозуміло, чи це нові зміни, чи так було і раніше. Але користувачі китайського інтернету стали обговорювати невідповідності на картах уже після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль, пише WSJ.

Китайська карта

Влада КНР протягом багатьох років різко протестувала і накладала штрафи, коли закордонні компанії, наприклад оператори готелів, неправильно, на їхню думку, відзначали китайську територію. Наприклад, коли територію Південнокитайського моря, яка не вважається міжнародно визнаною як територія КНР, було позначено лише пунктирною лінією.

Офіційні особи з Alibaba і Baidu не коментували питання з картами.

Після атаки ХАМАС 7 жовтня, як пише ізраїльське видання Haaretz, влада КНР не засудила масового вбивства в Ізраїлі, а лише "дії, що завдають шкоди мирному населенню".

Пізніше з оголошенням війни Пекін заявив, що дії Ізраїлю в Секторі Газа "вийшли за рамки самооборони".

Наприкінці жовтня представники Китаю і Росії наклали вето на запропонований Вашингтоном проєкт резолюції Радбезу ООН щодо близькосхідного конфлікту. Російського проєкту також не ухвалили.

Нагадаємо, що після нападу бойовиків ХАМАС Ізраїль зіткнувся з новими викликами — може відкритися другий фронт з боку Хезболли, яку вважають ще більш потужною проксі-силою Ірану.

Також повідомлялося, що представники ХАМАС анонсували нові атаки — доти, доки існує Ізраїль.