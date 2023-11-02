Продолжаются массированные "мясные штурмы": в Нацгвардии рассказали про обстановку в Авдеевке

По словам полковника Николая Уршаловича, россияне терпят огромные потери в личном составе и технике на всех направлениях.

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В районе Авдеевки Донецкой области продолжаются активные попытки российских вооруженных сил проводить наступательные действия, при этом не уменьшая своих усилий по блокированию города. Об этом сообщает исполняющий обязанности директора департамента планирования применения главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.

Согласно его информации, на северном направлении продолжаются артиллерийские атаки со стороны противника с целью уничтожения оборонительных позиций наших войск. Воины из 4-й гвардейской бригады оперативного назначения успешно удерживают определенные позиции и наносят удары по врагу, используя все доступные средства.

"В течение недели экипажами беспилотных авиационных комплексов роты разведки бригады обнаружены: полигон противника, 5 танков, 10 боевых бронированных машин, более 30 грузовиков, более 10 артиллерийских систем разных типов", — сообщил Уршалович.

Согласно информации, предоставленной полковником, большинство обнаруженных объектов были успешно уничтожены силами Сил обороны при помощи огневых средств. Например, в ходе разведывательной миссии беспилотного авиационного комплекса "Аист-100" был выявлен вражеский 203-мм миномет 2С4 "Тюльпан", который был успешно поражен с использованием M142 HIMARS.

На Авдеевском направлении, по словам Уршаловича, россияне продолжают массированные "мясные штурмы", терпят огромные потери в личном составе и технике. Подразделения специального назначения НГУ "Омега" в окрестностях Авдеевки профессионально выполняют разведывательные, ударно-штурмовые, снайперские и контрснайперские мероприятия, круглосуточно нанося урон оккупантам.

"На Мелитопольском направлении в районе поселка Вербовое аэроразведчики бригады "Красная калина" обнаружили взводный опорный пункт, две наблюдательные позиции, командно-наблюдательный пункт противника, пораженные артиллерийским огнем и ударными беспилотными системами", — добавил полковник.

Ранее украинский военный эксперт Петр Черник высказал мнение относительно ситуации в Авдеевке. По его словам, этот населенный пункт необходим противнику для реализации важнейшей стратегической задачи в политическом контексте, так как оккупанты хотят выполнить программу "минимум" и выйти на границы Луганской и Донецкой областей.