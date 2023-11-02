Оборонка РФ — "колосс на глиняных ногах": экс-инженер ракетного завода в Перми уехала в США

По словам Евгении Ильиных, экс-инженера НПО "Искра", который выпускает компоненты для ракет "Булава", "Баргузин" и "Буревестник", менеджмент работает с такой установкой, чтобы сделать хоть что-нибудь. "Все равно никуда не полетит, а будет лежать 20 лет" до утилизации.

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Российская оборонная промышленность – "колосс на глиняных ногах", который не может, несмотря на заверения кремлевских властей, предложить ВС РФ по-настоящему современные вооружения. Такое мнение о состоянии российского ВПК высказала Евгения Ильиных, бывший инженер-конструктор пермского НПО "Искра", который, ко всему прочему, выпускает двигатели для ракет стратегического назначения. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Завод "Искра" также производит сопловые блоки и прочие компоненты стратегических ракет для армии РФ, которые могут нести ядерные боеголовки: "Булава", "Баргузин" и "Буревестник" (ракета с двигателем на ядерном топливе).

По словам Евгении Ильиных, за новые системы выдаются модифицированные образцы советских времен, либо же запускаются нереализуемые проекты, подобные "Буревестнику" с ядерным двигателем. Во время испытаний последней в 2019 году в поселке Ненокса Архангельской области погибли люди.

"Это полностью прогнивший аппендикс кремлевского режима", — заявила Ильиных, объяснив, что создавался ВПК не для выпуска качественной продукции, а чтобы под предлогом гостайны воровать деньги.

По ее словам, коррупционные схемы распределяются с самого верха и вплоть до самих производственных цехов. Продукция, которая находится на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), принималось с браком, и опасна в первую очередь для самих российских солдат.

Менеджмент работает с такой установкой, что нужно сделать хоть что-нибудь, потому что "все равно никуда не полетит, а будет лежать 20 лет где-нибудь на складе или стоять в шахте" до утилизации. Вместе с тем есть и исключения.

"Это изделия, про которые известно, что они пойдут на испытания", — объяснила Ильиных, уточнив, что с них сдувают пылинки и тщательно контролируют.

Промышленность для стратегических вооружений РФ кое-как развивается, и часть средств — даже с учетом коррупции — все же идет по назначению. Однако "ядерный щит", о котором часто заявляет Кремле, не настолько могущественен и безупречен, как это пытаются представить.

Ракеты "Булавы", 8 К 98 П, "Баргузин", "Буревестник"

Ильиных объяснила, что любая ракета проходит множество тестирований, а каждый запуск ракет "Булавы", которые сейчас установлены на подлодках класса "Борей", чрезвычайно сложная процедура. На сегодня было примерно 40 таких запусков, по словам бывшего инженера российского завода.

Выписка из трудовой книжки Евгении Ильиных с отметками о приеме на работу в НПО "Искра"

"Это просто неимоверная операция, на которую тратится огромное количество времени. Чтобы просто запустить ракету, которая в реальной жизни должна запускаться нажатием кнопки", — объяснила она, отметив, что в реальных условиях "такой возможности, если что, просто не будет".

Ряд разработок, которые преподносятся как новые, такие как "Тополь-М", на самое деле вовсе не такие.

"Если вы посмотрите их чертежи, то сразу вспомните ракету 8 К 98 П, разработанную в советское время", — отметила Ильиных.

Примерно та же история с "Баргузином" — в сущности, это советская железнодорожная ракета 15Ж44 "Молодец".

В свою очередь, проект ракеты "Буревестник" запускался на многих заводах, в т.ч. на пермской "Искре".

"… предполагается, что она должна летать в различных слоях атмосферы с различной плотностью, соответственно, нужно какое-то универсальное сопло, — отметила Ильиных. — На это было положено очень много сил, но реализовать так и не смогли".

Пуск ракеты "Булава"

Она упомянула и о других проблемах, в частности связанные с массовыми характеристиками.

Для того, чтобы ракета "Буревестник" летела, заложены "какие-то нереальные требования". Например, нужен высококачественный сплав стали, в индексе которой около 35 букв. Этот "супер-крутой сплав" могут получить только в одном институте и в крайне небольшом количестве.

"Идея "Буревестника", возможно, и прогрессивная, но на практике, когда я разговаривала об этом с людьми, все в один голос ржали. У нас даже был такой прикол: есть выражение "смеяться после слова "лопата", а у нас было "смеяться после слова "Буревестник", — пояснила бывший инженер "Искры".

С ее слов, все, чем живет путинская пропаганда, — просто усовершенствованные разработки времен союза.

Против НПО "Искра" ввели санкции только в июне 2023 года. Однако на работу завода это особенно не повлияло, т.к. все необходимое завозится через Казахстан и прочие страны, с этим проблем не наблюдается, отметила Ильиных.

Бывшая сотрудница завода не снимает с себя ответственность.

"Я свою ответственность тоже чувствую — не только как человек, который 4 года проработал на "Искре", а как человек, который в принципе жил и работал в России", — объяснила она.

В 2014 году Ильиных уволилась с предприятия в Перми и переехала в США, совершив транс-переход. Ей хочется, чтобы в РФ все наладилось.

Евгения Ильиных в США

"Чтобы сложилось нормальное гражданское общество, толерантное и к таким людям, как я, общество, которое сможет взять на себя ответственность за произошедшие преступления", — добавила она.

Напомним, что, по сообщениям ISW, российские войска начали применять новые умные бомбы с "лазерным и спутниковым наведением".

Также сообщалось, что российские ракетные заводы получают компоненты ракет "Кинжал" из ЕС. Семья же главного ракетчика живет в Швецию, об этом говорится в журналистском расследовании The Insider.